Sport in tv oggi lunedì 31 agosto: Italia-Bulgaria e US Open, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Gli ottavi di finale degli Europei di volley femminile con Italia-Bulgaria e la seconda giornata degli US Open sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di lunedì 31 agosto. Grande spazio anche ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con dieci finestre in diretta su Sportface TV tra canottaggio, pesi, tiro a segno, vela, pallamano, atletica, tennis, ginnastica artistica, triathlon e calcio. In serata spazio anche alla Serie A e alla sfida Portogallo-Italia per l’oro nel calcio ai Giochi. Prosegue inoltre il palinsesto di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Ultimo giorno di agosto all’insegna del grande sport. I Giochi del Mediterraneo 2026 restano uno dei fili conduttori della giornata, con la copertura di Rai Sport, RaiPlay e ItaliaTeam TV e un ricchissimo programma su Sportface TV. Si parte già alle 9.00 con il canottaggio e si arriva fino alla serata con l’atletica, il triathlon, la ginnastica artistica e soprattutto la finale di calcio tra Portogallo e Italia.

Alle 16.00 riflettori sull’Italia del volley femminile, impegnata contro la Bulgaria negli ottavi degli Europei. Un’ora più tardi riparte lo US Open, con diversi azzurri protagonisti: Cinà deve completare la sfida con Michelsen, mentre scenderanno in campo anche Arnaldi, Berrettini, Darderi e Cocciaretto. In serata spazio al calcio con Lecce-Roma, Atalanta-Bologna e Aston Villa-Arsenal.

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Sport in tv oggi, lunedì 31 agosto

09.00 – CANOTTAGGIO (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV fino alle ore 13.15.

10.00 – MULTISPORT (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta tv su Rai Sport dalle 10.30 alle 10.55, dalle 13.15 alle 13.45 e dalle 14.00 alle 18.50, con programmazione suscettibile di variazioni; diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e ItaliaTeam TV.

10.00 – PESI (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV fino alle ore 17.45.

10.00 – TIRO A SEGNO (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV fino alle ore 14.15.

12.00 – VELA (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV fino alle ore 14.30.

12.25 – SUPERBIKE (Campionato britannico) – Appuntamento da Cadwell Park: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

14.00 – SNOOKER (British Open) – Diretta su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+ e HBO Max.

15.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei, ottavi di finale) – Paesi Bassi-Slovenia: diretta streaming su DAZN ed EuroVolley TV.

15.00 – PALLAMANO MASCHILE (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV fino alle ore 16.30.

16.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei, ottavi di finale) – Italia-Bulgaria: diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW, DAZN ed EuroVolley TV.

16.45 – CALCIO (Primavera) – Fiorentina-Verona: diretta tv su Sportitalia.

16.45 – CALCIO (Primavera) – Monza-Genoa: diretta streaming su Primavera TV.

17.00 – TENNIS (US Open) – Seconda giornata, primo turno dei singolari maschile e femminile: diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 251, 252, 253 e 254; diretta streaming su SuperTennis+, supertennis.tv, Sky Go e NOW.

Nel programma:

Cinà-Michelsen , secondo match sullo Stadium 17 dalle ore 17.00: si riparte dal 4-6, 1-1.

, secondo match sullo Stadium 17 dalle ore 17.00: si riparte dal 4-6, 1-1. Arnaldi-Duckworth , secondo match sul Court 10, non prima delle 19.00.

, secondo match sul Court 10, non prima delle 19.00. Berrettini-Wawrinka , quarto match dalle ore 17.00 sul Grandstand.

, quarto match dalle ore 17.00 sul Grandstand. Darderi-Wendelken , terzo match dalle ore 17.00 sul Court 5.

, terzo match dalle ore 17.00 sul Court 5. Cocciaretto-Siniakova, quinto match dalle ore 17.00 sul Court 6.

17.00 – ATLETICA (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV fino alle ore 20.30.

17.00 – TENNIS (Giochi del Mediterraneo 2026) – Finale maschile: diretta su Sportface TV fino alle ore 20.00.

17.30 – GINNASTICA ARTISTICA (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta fino alle ore 20.40 in esclusiva su Sportface TV.

18.00 – TRIATHLON (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV fino alle ore 20.00.

18.30 – VOLLEY FEMMINILE (Europei, ottavi di finale) – Polonia-Portogallo: diretta streaming su DAZN ed EuroVolley TV.

18.30 – CALCIO (Serie A) – Lecce-Roma: diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

19.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei, ottavi di finale) – Cechia-Svezia: diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Arena; diretta streaming su RaiPlay Sport 3, Sky Go, NOW, DAZN ed EuroVolley TV.

19.00 – CALCIO (Giochi del Mediterraneo 2026) – Finale, Portogallo-Italia: diretta su Sportface TV fino alle ore 21.30.

19.30 – BASKET (Qualificazioni Mondiali 2027) – Italia-Serbia. Nel materiale fornito non è indicata la copertura televisiva o streaming.

19.30 – CALCIO (Liga) – Osasuna-Getafe: diretta streaming su DAZN.

20.00 – BASEBALL – Parma-San Marino, finale Gara 3: diretta tv su RTV San Marino; diretta streaming su RaiPlay Sport 2.

20.30 – CALCIO (Serie C) – Novara-Folgore Caratese: diretta tv su Rai Sport e Sky Sport 257; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Serie A) – Atalanta-Bologna: diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

20.45 – CALCIO (Serie C) – Treviso-Lecco: diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Serie C) – Renate-Cittadella: diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Serie C) – Desenzano-Trento: diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Ospitaletto: diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Premier League) – Aston Villa-Arsenal: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.15 – CALCIO (Campionato portoghese) – Benfica-Estoril: diretta streaming su DAZN.

21.30 – CALCIO (Liga) – Barcellona-Rayo Vallecano: diretta streaming su DAZN.

21.30 – CALCIO (Segunda Division) – Celta II-Castellon: diretta streaming su DAZN.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche lunedì 31 agosto prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV, con approfondimenti, podcast, film e documentari sportivi, atletica e contenuti dedicati ai Giochi del Mediterraneo. Il palinsesto ufficiale allegato comprende la programmazione fino al 31 agosto.

00.05.38 – INSIDE – Angelo Cito | Il presente e il futuro del taekwondo italiano

00.29.50 – INSIDE – Simone Alessio | Talento, sacrificio e obiettivi

00.55.40 – INSIDE – Gabriele Sguerri | L’arte del taekwondo, Forme e Freestyle

01.03.17 – INSIDE – Ludovico Iurlaro | Il percorso di un atleta tra sacrifici e ambizioni

01.10.09 – INSIDE – Caterina Vacchi, vicepresidente FITRI

01.31.21 – Jimmy Grimble

03.26.14 – Morbidelli – Storie di uomini e di moto veloci

05.00.10 – Lo sguardo oltre: Look Beyond

06.16.08 – Deep Water – La folle regata

07.56.28 – Il Nastro Magico

08.26.23 – INSIDE – Simone Alessio | Talento, sacrificio e obiettivi

08.52.13 – INSIDE – Ministro Andrea Abodi | Lo sport come strumento di crescita e inclusione

08.58.42 – INSIDE – Milano Cortina – Davide Battistella, presidente FASI

09.14.09 – INSIDE – Caterina Vacchi, vicepresidente FITRI

09.35.20 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu

09.58.40 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

10.15.53 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

10.24.56 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti

10.40.56 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2

11.17.07 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

11.32.45 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

11.42.46 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

11.53.21 – Old But Gold – Episodio 4

12.18.09 – Old But Gold – Episodio 2

12.38.06 – Campionati di Società Assoluti di atletica – Finale Oro 2026 – Day 1

18.29.09 – Mediterranean Games – Sea Unites Us All | Episode 4 – The Next Wave New Sports & Vision

18.57.11 – Scienza dello Sport – Episodio 2

19.20.04 – Atletica – Triveneto Meeting 2026

21.19.54 – Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica – Ancona 2026 – Day 1

23.54.16 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4