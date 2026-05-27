Volley: l’Italia di De Giorgi inizia la stagione contro la Turchia, i convocati

La Nazionale maschile di pallavolo comincia il proprio cammino a Cavalese. Gli azzurri affrontano la Turchia nel primo test dell’anno.

Il debutto stagionale in Val di Fiemme

La stagione agonistica dell’Italia prende il via giovedì 28 maggio alle ore 18.00 presso il Palazzetto dello Sport Arpad Weisz di Cavalese.

La Nazionale azzurra maschile scende in campo per un’amichevole contro la Turchia. Questo incontro rappresenta il primo banco di prova per trovare il ritmo partita in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

Il calendario prevede infatti la Nations League durante i mesi estivi e i Campionati Europei a settembre.

La rassegna continentale quest’anno avrà un’importanza doppia, poiché mette in palio il primo pass utile per la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Dopo l’esordio, la formaizone del Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi avrà modo di testare gli schemi anche nei successivi impegni di preparazione.

Gli azzurri affrontano il Belgio sabato 30 maggio a Verona, per poi chiudere questo primo ciclo di amichevoli con una nuova sfida contro la formazione turca, gara prevista per domenica 31 maggio a Bergamo.

Le scelte tecniche tra conferme e volti nuovi

Per questo primo blocco di partite, Ferdinando De Giorgi ha convocato 17 giocatori. Lo staff tecnico ha deciso di concedere riposo a diversi pallavolisti storici, tra cui il palleggiatore Simone Giannelli, ma anche a Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, l’opposto Yuri Romanò e il libero Fabio Balaso.

Nella rosa attuale figurano comunque 4 Campioni del Mondo in carica: gli schiacciatori Mattia Bottolo e Luca Porro, il centrale Giovanni Gargiulo e il libero Domenico Pace.

Nel ruolo di opposto, il peso dell’attacco dovrà essere sostenuto da Alessandro Bovolenta e Kamil Rychlicki, in ballottaggio per un posto da titolare. In cabina di regia i palleggiatori saranno Paolo Porro e Mattia Boninfante. Completano il reparto Francesco Sani, Mattia Orioli e Tim Held.

Come centrali convocati Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Francesco Comparoni e Pardo Mati. Infine, a in seconda linea insieme a Pace, sono stati chiamati dal ct anche liberi Gabriele Laurenzano e Matteo Staforini.

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