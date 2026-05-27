Valgren vince ad Andalo, Vingegaard resta in maglia rosa al Giro d’Italia

Il danese della EF Education-EasyPost conquista in solitaria la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026 davanti a Leknessund e Caruso. Jonas Vingegaard controlla senza problemi e conserva il primato in classifica generale.
Il Michael Valgren torna a sorridere al Giro d’Italia 2026 conquistando la diciassettesima tappa, la Cassano d’Adda-Andalo di 202 chilometri.
Il corridore danese della EF Education-EasyPost ha piazzato l’attacco decisivo nel finale dopo essere entrato nella maxi fuga di giornata composta da ventinove uomini.
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Valgren torna al successo
Valgren ha preceduto sul traguardo il norvegese Andreas Leknessund della Uno-X Mobility e l’azzurro Damiano Caruso, autore di una grande prova che gli permette di risalire fino al nono posto della classifica generale.
Buona prestazione anche per l’italiano Gianmarco Garofoli, settimo al traguardo.
Vingegaard controlla la corsa
Nessun problema invece per la maglia rosa Jonas Vingegaard, che ha gestito senza affanni la giornata conservando il comando della generale.
Il danese della Visma-Lease a Bike continua così a rafforzare la propria leadership in vista delle ultime tappe decisive della corsa.
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Le parole del vincitore
Al termine della tappa, Valgren ha commentato così il successo ai microfoni di Eurosport:
“Ho spinto al massimo, questa era la mia mossa. Sono molto contento, anche se è stata molto dura restare per tutto il tempo nel gruppo di testa”.
Il danese ha poi aggiunto:
“Mi mancavano queste sensazioni, penso di meritarmelo”.
Domani la diciottesima tappa
Il Giro d’Italia proseguirà domani con la diciottesima frazione, la Fai della Paganella-Pieve di Soligo di 171 chilometri.