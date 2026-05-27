Sky Inclusion Days, Giampaolo Ricci: “Avevo poca autostima, parlare mi ha cambiato la vita”

Il capitano dell’Olimpia Milano protagonista del panel “Volevo essere Robin” agli Sky Inclusion Days. Ricci ha raccontato il difficile rapporto con il proprio corpo durante l’adolescenza e il percorso che lo ha portato a diventare leader dentro e fuori dal campo.

Allo Sky Campus di Milano Santa Giulia si è svolto oggi il panel “Volevo essere Robin”, uno degli appuntamenti degli Sky Inclusion Days dedicati ai temi dell’inclusione, della crescita personale e dello sport.

Protagonista dell’incontro Giampaolo Ricci, capitano dell’Olimpia Milano, intervistato dalla giornalista Sabina Pignataro.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

“Ero insicuro e avevo poca autostima”

Ricci ha raccontato il difficile periodo vissuto tra adolescenza e rapporto con il proprio corpo, spiegando come il basket sia diventato uno strumento di rinascita personale:

“Il ‘Pippo’ adolescente, un po’ cicciottello e insicuro, se mi vedesse ora sarebbe orgoglioso del mio percorso”.

Il cestista azzurro ha parlato anche del legame con il fratello, definendosi per anni “Robin” accanto a un “Batman” più forte e talentuoso.

“Non volevo imitarlo, ma volevo essere il suo supporto, l’alleato su cui lui poteva contare”.

Il ruolo del gruppo e dei dettagli

Nel corso del panel, Ricci ha spiegato come la sua carriera si sia costruita attraverso il lavoro sui dettagli e sull’importanza di essere utile alla squadra:

“Ho capito che le piccole cose che io facevo erano ricercate dagli allenatori”.

E ancora:

“Un allenatore mi disse che dovevo essere il miglior compagno di squadra che avrei voluto avere al mio fianco”.

“Parlare ad alta voce mi ha cambiato la vita”

Particolarmente intenso il passaggio dedicato alla fragilità e alla necessità di affrontare apertamente i propri problemi.

Ricci ha raccontato il sostegno ricevuto dalla madre e l’importanza della scrittura e del dialogo:

“Mia mamma mi ha regalato un diario e quasi mi ha obbligato a scrivere emozioni e aneddoti”.

Infine il messaggio più forte:

“Ho passato un momento difficile con il mio corpo, ma alzare la voce mi ha cambiato la vita perché mi ha aiutato ad ammettere un problema che avevo”.

Sky Inclusion Days

Gli Sky Inclusion Days proseguiranno nei prossimi giorni con incontri, testimonianze e approfondimenti dedicati ai temi dell’inclusione sociale attraverso sport, cultura e informazione.

Programma completo disponibile su Sky Inclusion Days.