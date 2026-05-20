Pugilato femminile, a Chianciano Terme le finali dei Campionati Italiani U17 e U19: diretta su Italia Boxe TV

Dal 29 al 31 maggio il PalaMontepaschi ospiterà le fasi finali dei Campionati Italiani Femminili Under 17 e Under 19 di pugilato olimpico. L’evento sarà trasmesso integralmente in diretta su Italia Boxe TV, canale della piattaforma OTT Sportface TV.

Chianciano Terme si prepara ad accogliere le fasi finali dei Campionati Italiani Femminili Under 17 e Under 19 di pugilato olimpico 2026. La manifestazione, organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con Boxing Club Siena e Comitato Regionale FPI Toscana, si svolgerà dal 29 al 31 maggio al PalaMontepaschi.

L’intera competizione sarà trasmessa in diretta su Italia Boxe TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

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Tre giorni di grande boxe femminile

L’evento metterà di fronte alcune delle migliori giovani pugili italiane delle categorie Under 17 e Under 19, con incontri distribuiti su tre giornate di gara.

Le operazioni di accredito delle atlete e dei tecnici inizieranno già dal 28 maggio, mentre il programma ufficiale prevede visite mediche, peso ufficiale, sorteggi e riunioni tecniche prima dell’inizio dei match.

Il programma delle finali

Le sessioni di gara si disputeranno nel pomeriggio tra venerdì 29 e domenica 31 maggio, con finali e incontri decisivi che assegneranno i titoli italiani femminili delle varie categorie di peso Under 17 e Under 19.

Tra le partecipanti figurano atlete provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di società storiche e realtà emergenti del pugilato nazionale. Nell’elenco ufficiale pubblicato dalla FPI sono presenti numerose pugili campane, siciliane, piemontesi, lombarde e laziali pronte a contendersi il tricolore.

Diretta streaming su Italia Boxe TV

Le finali saranno visibili integralmente in diretta su Italia Boxe TV, il canale della piattaforma OTT Sportface TV dedicato alla boxe italiana.

Una vetrina importante per il movimento femminile azzurro e per le giovani promesse del pugilato olimpico nazionale.