Atalanta, ufficiale l’addio del ds D’Amico: in arrivo Giuntoli e il nuovo allenatore

L’Atalanta ha ufficializzato la separazione dal direttore sportivo Tony D’Amico dopo quattro stagioni a Bergamo. L’ufficialità della separazione con il ds sancisce l’inizio di una profonda e immediata rifondazione sia societaria sia tecnica in vista della prossima stagione.

Atalanta, via D’Amico in arrivo Giuntoli

Atalanta, Tony D’Amico lascia la Dea. La nota ufficiale di oggi ha confermato la conclusione del rapporto con il ds, ringraziato dalle famiglie Percassi e Pagliuca per il lavoro svolto in questi 4 anni. D’Amico, il cui profilo torna sul mercato (sarebbe accostato alla Roma), saluta dopo il settimo posto in classifica.

Per sostituirlo, la proprietà avrebbe già scelto l’ex Juve e Napoli Cristiano Giuntoli, pronto a firmare con l’Atalanta nelle prossime settimane. Il nuovo ds sarebbe già al lavoro per sessione di calciomercato estiva per inaugurare un nuovo ciclo.

La scelta di puntare su Giuntoli, mostra la chiara volontà della Dea di restare competitiva in Italia e il far bene anche in Europa, dove i nerazzurri giocheranno i preliminari della prossima Conference League.

Atalanta, quale sarà il prossimo allenatore

A Giuntoli spetterà anche il compito di convincere il nuovo allenatore. E’ arrivata al termine, infatti, l’avventura di Raffaele Palladino che saluta la squadra con un anno di anticipo rispetto al suo contratto.

Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare a Bergamo Maurizio Sarri. L’accordo con l’ex tecnico di Lazio, Juventus e Chelsea è totale e si attende solo la definizione degli ultimi dettagli burocratici.

L’arrivo a Zingonia del tecnico toscano potrebbe portare ad una vera rivoluzione. Difficile che Sarri confermi la difesa a 3 che ha contraddistinto la Dea negli ultimi anni.

Servirà lavorare soprattutto sul mercato, per costruire una squadra sul 4-3-3 o il 4-3-1-2. Giuntoli e Sarri hanno già lavorato insieme a Napoli e si ritroveranno a Bergamo per un progetto simile a quello azzurro che aveva portato il Napoli a sfiorare lo scudetto.

La Dea però dovrà farsi trovare pronta per il debutto ufficiale in Conference League fissato per il 20 agosto.

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