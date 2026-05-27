F1: la soluzione di Mercedes per le partenze, Antonelli ha chiesto una modifica

La Mercedes ha risolto i recenti difetti in partenza introducendo importanti aggiornamenti software ma non solo. Secondo le indiscrezioni arrivate dal Canada sarebbero state introdotte anche modifiche mirate alla frizione di Antonelli.

Mercedes, ora le frecce d’argento sanno anche partire

La Mercedes sembra ormai infermabile. In questo inizio di campionato la scuderia tedesca ha dominato in qualifica, ma ha faticato allo spegnimento dei semafori.

Fino alla gara in Canada, la vettura non ha mai chiuso il primo giro al comando nonostante le pole position conquistate. Il problema ha penalizzato soprattutto Andrea Kimi Antonelli, che ha spesso perso posizioni cruciali.

Le cause di questi scatti irregolari sono svariate. A Miami e in Cina il problema è stato dato da errori sull’aderenza e incomprensioni sulle mappature tra muretto e pilota. In Australia, Antonelli è giunto sulla griglia con la batteria scarica, un imprevisto che ha compromesso la corretta esecuzione della procedura di lancio. A Suzuka, invece, il problema è derivato da un’imprecisione del pilota nel momento di rilasciare la frizione.

Un difetto che la Mercedes aveva messo in preventivo di pagare nei confronti di Ferrari, dotata di un turbo più piccolo, ma che la penalizza in gara. Il divario tuttavia è emerso chiaramente dal confronto in pista con la McLaren. Il team inglese, pur utilizzando lo stesso propulsore, ha sempre mostrato partenze migliori grazie anche all’impiego di rapporti del cambio corti.

L’aggiornamento tecnico e le modifiche per Antonelli

Per colmare questa lacuna, la squadra ha portato a termine un intenso lavoro tecnico ed ergonomico. Gli ingegneri hanno in primo luogo aggiornato il software per sistemare i difetti di base e rendere il sistema molto più stabile.

In un secondo momento, gli uomini Mercedes hanno modificato la leva della frizione sulla monoposto di Antonelli. Il meccanismo di base è rimasto il solito bilanciere singolo, ma la squadra ha riprofilato con cura l’alloggiamento per le dita.

L’intervento ergonomico sembrerebbe aver consentito al pilota di trovare un feeling superiore e ottenere un controllo preciso nel momento critico dello stacco.

La sensibilità, soprattutto tra fenomeno come i piloti di F1, risulta fondamentale in una fase dove pochi movimenti fanno una netta differenza.

Dopo i riscontri positivi raccolti nelle prove libere, il team ha confermato la nuova specifica. I risultati del lavoro si sono palesati immediatamente nel Gran Premio del Canada. Durante la gara sprint, George Russell è partito bene, evidenziando il grande passo in avanti compiuto dalla vettura. Ma anche la corsa di domenica, nonostante l’incognita dalla pioggia e l’asfalto scivoloso, ha fornito solide certezze.

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