Cambio un altro volante al volo in Formula 1: c'entra anche la Ferrari - Sportface.it

Cambio un altro volante al volo in Formula 1: c’entra anche la Ferrari

Nel paddock certe voci hanno una vita strana. A Montreal, durante il weekend del Gp del Canada, si è iniziato a parlare di una situazione che avrebbe acceso parecchie discussioni dietro le quinte, perché riguarda una squadra che sulla carta sembrava aver trovato una certa stabilità e che, invece, potrebbe avere qualche crepa interna più profonda di quanto si vedesse da fuori.

Non si parla di una scuderia di vertice, non ci sono Mondiali in ballo, ma spesso i movimenti che sembrano secondari raccontano molto della Formula 1 che verrà.

E qui entra indirettamente anche la Ferrari, semplicemente perché la squadra coinvolta corre con motori del Cavallino e rappresenta uno dei partner più stretti nel paddock.

La situazione Haas e il nome che circola

Secondo quanto riportato dal giornalista argentino Tomas Slafer, il rapporto tra Esteban Ocon e Haas non sarebbe mai decollato davvero dall’inizio della stagione. Le parole riportate hanno fatto rumore: il clima interno sarebbe “più teso di quanto appaia” e ci sarebbero stati episodi che avrebbero creato disagio attorno al pilota francese.

Da lì è iniziata a circolare una possibilità che avrebbe sorpreso molti: Yuki Tsunoda come eventuale sostituto. Sullo sfondo ci sarebbe anche la presenza di Toyota, partner di Haas, che vedrebbe con favore un pilota giapponese all’interno del progetto, mentre Ryo Hirakawa non verrebbe considerato una strada concreta.

Haas ha respinto con forza queste ricostruzioni. Ayao Komatsu ha definito i rumors privi di basi reali, usando toni molto duri, e lo stesso Ocon ha negato problemi interni.