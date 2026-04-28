Volley, De Giorgi lancia la stagione azzurra: i convocati verso la VNL 2026

Il ct presenta i programmi e la lista dei giocatori in preparazione. L’elenco ufficiale dei 30 per la Nations League sarà annunciato il 20 maggio.
Presentata la stagione della Nazionale
Nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione azzurra, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha illustrato il percorso di lavoro della Nazionale maschile italiana di volley, anticipando i nomi degli atleti coinvolti nella preparazione in vista della Volleyball Nations League 2026.
L’elenco definitivo dei 30 convocati per la competizione sarà ufficializzato il 20 maggio.
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I palleggiatori
Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Paolo Porro, Mattia Boninfante, Alessandro Fanizza, Bryan Argilagos.
I liberi
Fabio Balaso, Domenico Pace, Gabriele Laurenzano, Matteo Staforini, Damiano Catania, Luca Loreti.
Gli opposti
Yuri Romanò, Kamil Rychlicki, Alessandro Bovolenta, Tommaso Guzzo, Diego Frascio.
Gli schiacciatori
Alessandro Michieletto, Luca Porro, Mattia Bottolo, Francesco Sani, Daniele Lavia, Mattia Orioli, Tommaso Rinaldi, Giulio Magalini, Davide Gardini, Tommaso Ichino.
I centrali
Roberto Russo, Giovanni Gargiulo, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati, Francesco Comparoni, Gianluca Galassi, Lorenzo Cortesia, Leandro Mosca, Andrea Truocchio, Marco Pellacani.
Verso la Nations League
La fase di lavoro rappresenterà un passaggio fondamentale per definire il gruppo che affronterà la VNL 2026, uno degli appuntamenti più importanti della stagione internazionale.