Madrid Open, Musetti fuori agli ottavi: Lehecka vince 6-3 6-3

Prestazione opaca dell’azzurro, mai in partita contro il ceco. In campo anche Cobolli contro Medvedev.

Musetti eliminato a Madrid

Giornata negativa per Lorenzo Musetti al “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 della stagione in corso sulla terra battuta della Caja Magica. L’azzurro è stato eliminato agli ottavi di finale dal ceco Jiri Lehecka, che si è imposto con un netto 6-3 6-3 in un’ora e 15 minuti.

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Match mai in equilibrio

Musetti non è mai riuscito a entrare davvero in partita, subendo il ritmo e la solidità dell’avversario. Lehecka ha mantenuto un livello di gioco costante, limitando gli errori e gestendo con autorità i momenti chiave, fino a chiudere il match con una volée di rovescio nell’ultimo game.

Per l’azzurro, che lo scorso anno aveva raggiunto la semifinale a Madrid, si tratta di un passo indietro rispetto alle aspettative.

Lehecka ai quarti

Con questo successo, Lehecka accede ai quarti di finale e raggiunge Arthur Fils nella stessa parte di tabellone presidiata da Jannik Sinner.

Attesa per Cobolli

Nel programma odierno è impegnato anche Flavio Cobolli, atteso dalla sfida contro il russo Daniil Medvedev.