Fioretto in Coppa del Mondo a Istanbul, Grand Prix di Incheon per la sciabola: 48 azzurri in pedana nel weekend del 1° maggio

Il fioretto a Istanbul e la sciabola a Incheon saranno le due armi protagoniste del prossimo weekend internazionale con 48 atleti italiani complessivamente in pedana. Tappa di Coppa del Mondo in Turchia per fiorettisti e fiorettiste, mentre gli sciabolatori e le sciabolatrici saranno impegnati nel Grand Prix in Corea dove, come in tutte le prove del circuito d’élite GP, sono in programma solo competizioni individuali a punteggio maggiorato.

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A Istanbul le giornate di giovedì e venerdì saranno dedicate alle qualificazioni, prima per gli uomini e poi per le donne, sabato i tabelloni principali e chiusura domenica con le prove a squadre per le quali il CT del fioretto azzurro Simone Vanni comunicherà alla vigilia la composizione dei quartetti.

Il gruppo maschile sarà composto da Guillaume Bianchi (numero 2 del ranking), Tommaso Marini (12), Filippo Macchi (15), Giulio Lombardi (18), Tommaso Martini (22), Davide Filippi (25), Alessio Foconi (31), Damiano Rosatelli (60), Edoardo Luperi (61), Damiano Di Veroli (62), Giuseppe Franzoni (166) ed Emanuele Iaquinta (272).

Nella prova femminile, invece, saranno impegnate Martina Favaretto (anche lei oggi numero 2 al mondo), Martina Batini (3), Arianna Errigo (5), Anna Cristino (10), Alice Volpi (12), Martina Sinigalia (21), Francesca Palumbo (27), Irene Bertini (31), Carlotta Ferrari (44), Elena Tangherlini (60), Matilde Molinari (86) e Giulia Amore (198).

Trasferta a Incheon per la sciabola dove i preliminari vedranno venerdì impegnati gli uomini e sabato le donne, mentre domenica sulle pedane coreane si tirerà per le medaglie.

Gli azzurri del Commissario tecnico Andrea Terenzio nella gara maschile saranno Luca Curatoli (testa di serie numero 10 del ranking), Pietro Torre (23), Michele Gallo (25), Matteo Neri (31), Cosimo Bertini (43), Dario Cavaliere (45), Leonardo Dreossi (57), Marco Mastrullo (71), Edoardo Cantini (76), Mattia Rea (119), Marco Stigliano (123) e Daniele Franciosa (239).

Nella competizione femminile, invece, il CT delle sciabolatrici Andrea Aquili schiererà Michela Battiston (numero 7 al mondo), Mariella Viale (22), Chiara Mormile (36), Claudia Rotili (55), Manuela Spica (60), Martina Criscio (64), Eloisa Passaro (70), Carlotta Fusetti (85), Alessia Di Carlo (113), Giulia Arpino (132), Vittoria Mocci (134) e Francesca Romana Lentini (298).

Coppa del Mondo di fioretto maschile e femminile | Istanbul, 30 aprile-3 maggio 2026

Fiorettisti azzurri – gara individuale maschile: Guillaume Bianchi (n° ranking 2), Tommaso Marini (12), Filippo Macchi (15), Giulio Lombardi (18), Tommaso Martini (22), Davide Filippi (25), Alessio Foconi (31), Damiano Rosatelli (60), Edoardo Luperi (61), Damiano Di Veroli (62), Giuseppe Franzoni (166), Emanuele Iaquinta (272)

Fiorettiste azzurre – gara individuale femminile: Martina Favaretto (n° ranking 2), Martina Batini (3), Arianna Errigo (5), Anna Cristino (10), Alice Volpi (12), Martina Sinigalia (21), Francesca Palumbo (27), Irene Bertini (31), Carlotta Ferrari (44), Elena Tangherlini (60), Matilde Molinari (86), Giulia Amore (198)

Commissario tecnico: Simone Vanni

Staff tecnico: Alessandro Puccini, Marco Ramacci, Marco Vannini

Medico: Andreas Luchetti

Fisioterapisti: Alessandro Moccia, Matteo Scodro

Il programma di Istanbul

Giovedì 30 aprile – Preliminari gara individuale maschile

Venerdì 1 maggio – Preliminari gara individuale femminile

Sabato 2 maggio – Gare individuali, tabelloni principali (maschile e femminile)

Domenica 3 maggio – Gare a squadre (maschile e femminile)

Grand Prix di sciabola maschile e femminile – Incheon, 1-3 maggio 2026

Sciabolatori azzurri – gara individuale: Luca Curatoli (n° ranking 10), Pietro Torre (23), Michele Gallo (25), Matteo Neri (31), Cosimo Bertini (43), Dario Cavaliere (45), Leonardo Dreossi (57), Marco Mastrullo (71), Edoardo Cantini (76), Mattia Rea (119), Marco Stigliano (123), Daniele Franciosa (239)

Sciabolatrici azzurre – gara individuale: Michela Battiston (n° ranking 7), Mariella Viale (22), Chiara Mormile (36), Claudia Rotili (55), Manuela Spica (60), Martina Criscio (64), Eloisa Passaro (70), Carlotta Fusetti (85), Alessia Di Carlo (113), Giulia Arpino (132), Vittoria Mocci (134), Francesca Romana Lentini (298)

Commissari tecnici: Andrea Terenzio, Andrea Aquili

Staff tecnico: Leonardo Caserta

Medico: Mariano Edoardo Crapa

Fisioterapista: Federica Balbi, Andrea Giannattasio