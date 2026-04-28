Fitav, Consiglio Federale: al via la seconda giornata di lavori a Roma

In corso il confronto con i Delegati Regionali su aspetti tecnici e amministrativi della stagione 2026. Rossi: “Fondamentale il dialogo con il territorio”.

Prosegue la riunione federale

Si è aperta questa mattina, martedì 28 aprile, la seconda giornata di lavori del Consiglio Federale della FITAV, in corso presso la sala A del Palazzo delle Federazioni Sportive di Roma.

L’incontro, come già nella giornata precedente, è aperto ai Delegati Regionali, presenti in gran numero per contribuire al confronto sulle principali tematiche legate all’attività federale.

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Il ruolo del territorio al centro del dibattito

Ad avviare i lavori è stato il presidente federale Luciano Rossi, che ha sottolineato l’importanza del dialogo tra struttura centrale e realtà territoriali.

“Oggi si tirano le somme di un confronto che considero estremamente utile e necessario per il buon funzionamento della nostra Federazione. La presenza dei Delegati Regionali accanto al Consiglio Federale ci permette di leggere con maggiore attenzione le esigenze del territorio, di comprendere più chiaramente le priorità e di individuare insieme le risposte più adeguate. Il nostro obiettivo deve restare quello di lavorare in modo coordinato, con senso di responsabilità e spirito di squadra, perché solo attraverso una collaborazione concreta tra centro e territorio possiamo continuare a rafforzare tutto il nostro percorso e avvicinarci insieme verso i prossimi appuntamenti della stagione.”

Focus su programmazione e gestione

Nel corso della giornata proseguirà l’esame dei punti all’ordine del giorno, con particolare attenzione agli aspetti tecnico-amministrativi necessari al funzionamento della Federazione e alla pianificazione delle attività future, sia a livello nazionale che locale.