Alcaraz, l’allarme dalla Spagna: a rischio anche Wimbledon

Dopo il problema al polso e il forfait sulla terra, crescono i dubbi sul rientro dello spagnolo. Corretja: “Serve pazienza”.

Stop prolungato per Alcaraz

L’infortunio al polso di Carlos Alcaraz continua a preoccupare. Il problema, accusato durante il primo turno dell’ATP 500 di Barcellona, ha costretto il tennista spagnolo a fermarsi, rinunciando ai Masters 1000 di Madrid e Roma e anche al Roland Garros, dove si presentava da campione in carica.

Uno stop pesante, che apre scenari importanti anche per la corsa al ranking ATP, con Jannik Sinner che potrebbe approfittarne.

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Dubbi sul ritorno in campo

Dalla Spagna arrivano ulteriori segnali di cautela sul recupero del numero uno iberico. A esprimere perplessità è stato l’ex tennista Alex Corretja, intervenuto ai microfoni di El Larguero.

“Bisogna avere molta pazienza. Ora bisogna lasciar riposare il polso il più possibile affinché si riprenda al meglio, senza fissare una data precisa, perché credo che dopo un mese e mezzo così potrebbe essere fuori forma: vediamo quando potrà tornare ad allenarsi”, ha spiegato.

Wimbledon nel mirino, ma resta l’incertezza

Il grande obiettivo resta Wimbledon, torneo in cui Alcaraz è stato finalista lo scorso anno. Tuttavia, secondo Corretja, il passaggio alla stagione sull’erba potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo.

“Iniziare la stagione su erba non so se sarà la cosa più facile, perché lì bisogna fare più movimenti diversi e potrebbero farti male al polso. Non ho chiaro cosa possa succedere, non ho idea di come stia andando il recupero”, ha aggiunto.

Attesa per le prossime settimane

La situazione resta quindi in evoluzione, con tempi di recupero ancora incerti. Molto dipenderà dalle condizioni del polso e dalla capacità dello spagnolo di tornare ad allenarsi senza rischi.