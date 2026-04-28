Tiro a volo, Italiano di Elica: Barillà domina al Tav Falco

L’atleta siciliana vince assoluto e Ladies nella seconda prova del campionato. Tra gli Junior successo di Monaco.

Seconda tappa al Tav Falco

Il Campionato Italiano di Elica 2026 ha fatto tappa al Tav Falco di Castel Volturno, dove sabato 25 aprile si è disputata la seconda prova stagionale. L’evento ha richiamato 123 specialisti del tiro al bersaglio bianco-arancio provenienti da tutta Italia.

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Barillà protagonista assoluta

A prendersi la scena è stata Emanuela Barillà, che ha conquistato sia la classifica Assoluta sia quella Ladies. L’atleta di Rodì Milici ha chiuso con un perfetto 15/15, imponendosi poi allo spareggio su Giuseppe Palmisano con 15/15+1. Terzo posto per Nicola Delli Carri con 14/15+6.

Nel comparto femminile, Barillà ha preceduto Paola Tattini (12/15) e Virginia Massimo Lancelotti (11/15+1).

Monaco vince tra gli Junior

Tra gli Under, successo per Alessio Monaco, primo con 13/15. Alle sue spalle Gabriele Delli Carri, secondo con 12/15, e Antonino Marrara, terzo con lo stesso punteggio.

Le altre categorie

In Terza Categoria il miglior risultato è stato quello di Giuseppe Palmisano, seguito da Giovanni Totaro (13/15+8) e Donato Pietro Stefanelli (13/15+7).

Tra i Senior si è imposto Leonardo Montanari con 14/15+5, davanti a Michelangelo Savastano (13/15+11) e Italo Riccardo (13/15+10).

Nel comparto Veterani vittoria per Giuseppe Impallomeni (13/15+14), mentre tra i Master ha prevalso Pier Ruffino Pierro con 13/15+3.

Gara a squadre

Successo per il team Le Cascine 1 con 79/90, davanti a Don Cosimo 1 (73/90) e Bologna 1 (72/90).

Verso l’atto finale

Archiviata la prova di Castel Volturno, il Campionato Italiano di Elica 2026 si avvicina all’ultimo appuntamento stagionale, in programma il 20 giugno al Tav Lazio, dove verranno assegnati i titoli tricolori.