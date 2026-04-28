Madrid Open, Sinner vola ai quarti: battuto Norrie in due set

Il numero uno del mondo supera il britannico 6-2 7-5 e accede ai quarti. Ora sfiderà il vincente tra Kopriva e Jodar.

Sinner avanti nel torneo madrileno

Prosegue il cammino di Jannik Sinner al “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 della stagione in corso sulla terra battuta della Caja Magica.

Il numero uno del ranking mondiale ha conquistato l’accesso ai quarti di finale superando negli ottavi il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e 27 minuti di gioco.

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Partita solida e gestione dei momenti chiave

Dopo un primo set dominato, l’azzurro ha gestito con attenzione il secondo parziale, riuscendo ad alzare il livello nei momenti decisivi e chiudendo il match senza concedere spazio al ritorno dell’avversario.

“Ho giocato bene nei momenti importanti. Ho giocato una partita solida, sono riuscito ad alzare il livello quando serviva, giocando con aggressività nei punti importanti – sottolinea l’azzurro nella rituale intervista a caldo – È difficile su questa superficie trovare i giusti feedback rispetto ai tornei precedenti e sono contento di essere nei quarti”.

Prossimo avversario ai quarti

Per un posto in semifinale, Sinner affronterà il vincente della sfida tra Vit Kopriva e Rafael Jodar.