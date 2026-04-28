Volley femminile, Velasco presenta la stagione azzurra: le convocate per l’estate 2026

Il CT della Nazionale italiana ha illustrato i programmi stagionali e reso nota la lista delle atlete delle squadre A e B. La lista ufficiale delle 30 per la VNL sarà comunicata il 13 maggio
Nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione azzurra, il commissario tecnico della Nazionale italiana di pallavolo femminile, Julio Velasco, ha illustrato i programmi di lavoro per l’estate 2026 e reso nota la lista delle atlete che prenderanno parte agli impegni internazionali. La lista ufficiale delle 30 convocate per la VNL sarà comunicata il 13 maggio.
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Squadra A
Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro, Chidera Blessing Eze
Liberi: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino, Ilenia Moro
Opposte: Merit C. Adigwe, Paola Egonu, Josephine Obossa
Schiacciatrici: Alice Tanase, Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova
Centrali: Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor, Sarah Fahr, Anna Danesi, Linda Manfredini
Squadra B
Palleggiatrici: Asia Bonelli, Francesca Scola
Liberi: Federica Pelloni, Sara Panetoni
Opposte: Giorgia Frosini, Binto Diop
Schiacciatrici: Alessia Bolzonetti, Alice Nardo, Valeria Battista, Beatrice Gardini, Anna Piovesan
Centrali: Katja Eckl, Sara Caruso, Veronica Costantini, Islam Gannar