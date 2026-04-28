Atletica, 10 azzurrini convocati per il Trofeo Opitergium di Oderzo

Il 1° maggio la sfida internazionale Under 20 su strada: 10 km per gli uomini, 5 km per le donne. Tra i convocati Borromini e Ferrari.
Dieci azzurrini per l’appuntamento internazionale
Saranno dieci i giovani atleti italiani impegnati al Trofeo Opitergium – European Road Race Under 20, in programma il 1° maggio a Oderzo. La convocazione è stata ufficializzata dal vice direttore tecnico per le squadre giovanili, Tonino Andreozzi.
L’evento rappresenta uno degli appuntamenti internazionali più importanti per la categoria Under 20 su strada, con gare sui 10 km maschili e sui 5 km femminili.
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I convocati azzurri
Nella squadra italiana figurano atleti già protagonisti con la maglia azzurra a livello giovanile, tra cui Vittore Borromini e Licia Ferrari.
Uomini U20 – 10 km:
Vittore S. Borromini (C.S. Carabinieri)
Thomas Colombo (Varese Atletica ASD)
Federico Demarchi (Gruppo Alpinistico Vertovese)
Edoardo Piazzolla (ASD Virtus Sez. Atl. Emilsider)
Pietro Ruga (Varese Atletica ASD)
Donne U20 – 5 km:
Alessandra Falco (Caivano Runners)
Licia Ferrari (S.A. Valchiese)
Martina Ghisalberti (Atl. Valle Brembana)
Viviana Marinelli (Alteratletica Locorotondo)
Mimosa Miari Fulcis (A. Atl. Dolomiti Belluno)
Un test importante per il futuro
La competizione di Oderzo offrirà agli azzurrini un’importante occasione di confronto internazionale, utile per la crescita tecnica e per consolidare l’esperienza in vista dei prossimi appuntamenti della stagione.