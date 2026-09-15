Volley, Europei da impazzire: tonfo Slovenia, miracolo Romania e stasera l’Italia sfida l’ostacolo ceco

Il campo regala sempre sorprese e questa fase a gironi degli Europei di volley maschile sta ribaltando diversi pronostici della vigilia.

Crollano i colossi: Rata trascina la Romania, la Grecia sorprende Mujanovic

Una giornata pazzesca, di quelle che scombinano i piani. A Modena la Slovenia, considerata la grande favorita nel girone degli azzurri, è caduta pesantemente contro la Grecia per 1-3. Non sono bastati i 20 punti di Nik Mujanovic per fermare l’entusiasmo degli ellenici, che hanno chiuso la partita imponendosi 25-20 nel quarto set. Un risultato che ingarbuglia parecchio la situazione nella Pool A.

A Cluj-Napoca si è consumata un’altra clamorosa impresa: la Romania ha schiantato la Turchia per 3-1, trascinata da un monumentale Alexandru Rata, capace di mettere a terra 22 palloni con un eccellente 75% in attacco. I turchi si sono disuniti, pagando a caro prezzo i troppi errori in battuta. C’è stata poi la grande maratona di Tampere.

La Serbia sembrava ormai spacciata, sotto di due set contro i Paesi Bassi, finché non è salito in cattedra Drazen Luburic. I suoi 38 punti hanno spinto i balcanici in una rimonta folle, chiusa al tie-break sul 17-15 dopo ben 148 minuti di battaglia vera.

L’Italia cerca certezze contro la Cechia, mentre De Giorgi frena Michieletto

In questo clima di totale imprevedibilità, stasera alle 21.05 tocca all’Italia scendere sul parquet del PalaPanini. I ragazzi di Ferdinando De Giorgi hanno infilato tre vittorie consecutive contro Svezia, Grecia e Slovacchia, ma finora non hanno convinto del tutto, accusando troppi cali di tensione e lasciando per strada qualche set di troppo contro formazioni modeste.

L’avversario di oggi si chiama Cechia, ed è un vero esame di maturità. Una formazione arrivata quarta agli ultimi Mondiali, che vanta giocatori parecchio temibili in fase offensiva come Patrik Indra e Antonin Klimes.

Il coach azzurro sa bene che serve fare un passo avanti netto sul piano del gioco, mentre continua a gestire le energie della rosa, come confermato dallo stesso De Giorgi che ha ammesso di vedere un “Michieletto impaziente”, ma ha anche ricordato a tutti quanto sia “importante il primo passaggio davanti”. Sarà il primo test vero per capire di che pasta è fatta questa Nazionale. L’Europeo sta entrando nel vivo e da stasera gli sconti sono finiti.

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