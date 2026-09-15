Serie C Sky Wifi oggi in tv: al via la quinta giornata, tutte le partite su Sky e NOW

Da oggi, martedì 15, a giovedì 17 settembre va in scena il primo turno infrasettimanale della stagione. Si parte con il Girone C: tutte le gare in diretta su Sky e in streaming su NOW.
La Serie C Sky Wifi 2026/2027 torna in campo da oggi, martedì 15 settembre, per la quinta giornata di campionato, primo turno infrasettimanale della nuova stagione.
Il programma si svilupperà fino a giovedì 17 settembre, con tutte le partite trasmesse su Sky e in streaming su NOW.
La stagione di Serie C è integralmente coperta dalla piattaforma, con tutte le 1.143 partite, compresi playoff, Supercoppa e Coppa Italia a partire dagli ottavi di finale.
Serie C, oggi si parte con il Girone C
La quinta giornata prende il via oggi con quattro partite del Girone C alle 18.30, seguite da altre sei sfide alle 21.
Tra gli appuntamenti principali spiccano Crotone-Inter U23, AZ Picerno-Catania, Bari-Potenza, Barletta-Salernitana e Cavese-Sorrento.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Serie C Sky Wifi, il programma di martedì 15 settembre
Ore 18.30
Crotone-Inter U23 – Sky Sport Uno e Sky Sport 252
AZ Picerno-Catania – Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
Giugliano-Cosenza – Sky Sport Max e Sky Sport 253
Casertana-Altamura – Sky Sport Mix e Sky Sport 254
Ore 21
Bari-Potenza – Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
Barletta-Salernitana – Sky Sport Max e Sky Sport 252
Foggia-Savoia – Sky Sport Mix e Sky Sport 253
Casarano-Audace Cerignola – Sky Sport 254
Scafatese-Monopoli – Sky Sport 255
Cavese 1919-Sorrento – Sky Sport 256
Serie C Sky Wifi, il programma di mercoledì 16 settembre
Ore 18.30
Ostiamare-Ravenna – Sky Sport Calcio e Sky Sport 253
Sambenedettese-Atalanta U23 – Sky Sport 254
Grosseto-Campobasso – Sky Sport 255
Torres-Pianese – Sky Sport 256
Pineto-Forlì – Sky Sport 257
Latina-Guidonia Montecelio 1937 – Sky Sport 258
Ore 21
Perugia-Spezia – Sky Sport Calcio e Sky Sport 256
Pescara-Gubbio – Sky Sport 257
Vis Pesaro-Reggiana – Sky Sport 258
Livorno-Vado – Sky Sport 259
Serie C Sky Wifi, il programma di giovedì 17 settembre
Ore 18.30
Cittadella-Juventus Next Gen – Sky Sport Calcio e Sky Sport 253
Desenzano-Lecco – Sky Sport Mix e Sky Sport 254
Pergolettese-F. Caratese – Sky Sport 255
Lumezzane-Novara – Sky Sport 256
Pro Vercelli-Alcione Milano – Sky Sport 257
AlbinoLeffe-Arzignano Valchiampo – Sky Sport 258
Ore 21
Union Brescia-Treviso – Sky Sport Calcio e Sky Sport 256
Carpi-Ospitaletto – Sky Sport 257
Giana Erminio-Trento – Sky Sport 258
Renate-Dolomiti Bellunesi – Sky Sport 259
Dove vedere la Serie C in tv e streaming
Tutte le partite della quinta giornata saranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport indicati nel programma e saranno disponibili anche in streaming su NOW.
La copertura della Serie C prosegue inoltre con approfondimenti e highlights su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.