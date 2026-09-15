Serie C Sky Wifi oggi in tv: al via la quinta giornata, tutte le partite su Sky e NOW

Da oggi, martedì 15, a giovedì 17 settembre va in scena il primo turno infrasettimanale della stagione. Si parte con il Girone C: tutte le gare in diretta su Sky e in streaming su NOW.

La Serie C Sky Wifi 2026/2027 torna in campo da oggi, martedì 15 settembre, per la quinta giornata di campionato, primo turno infrasettimanale della nuova stagione.

Il programma si svilupperà fino a giovedì 17 settembre, con tutte le partite trasmesse su Sky e in streaming su NOW.

La stagione di Serie C è integralmente coperta dalla piattaforma, con tutte le 1.143 partite, compresi playoff, Supercoppa e Coppa Italia a partire dagli ottavi di finale.

Serie C, oggi si parte con il Girone C

La quinta giornata prende il via oggi con quattro partite del Girone C alle 18.30, seguite da altre sei sfide alle 21.

Tra gli appuntamenti principali spiccano Crotone-Inter U23, AZ Picerno-Catania, Bari-Potenza, Barletta-Salernitana e Cavese-Sorrento.

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Serie C Sky Wifi, il programma di martedì 15 settembre

Ore 18.30

Crotone-Inter U23 – Sky Sport Uno e Sky Sport 252

AZ Picerno-Catania – Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Giugliano-Cosenza – Sky Sport Max e Sky Sport 253

Casertana-Altamura – Sky Sport Mix e Sky Sport 254

Ore 21

Bari-Potenza – Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Barletta-Salernitana – Sky Sport Max e Sky Sport 252

Foggia-Savoia – Sky Sport Mix e Sky Sport 253

Casarano-Audace Cerignola – Sky Sport 254

Scafatese-Monopoli – Sky Sport 255

Cavese 1919-Sorrento – Sky Sport 256

Serie C Sky Wifi, il programma di mercoledì 16 settembre

Ore 18.30

Ostiamare-Ravenna – Sky Sport Calcio e Sky Sport 253

Sambenedettese-Atalanta U23 – Sky Sport 254

Grosseto-Campobasso – Sky Sport 255

Torres-Pianese – Sky Sport 256

Pineto-Forlì – Sky Sport 257

Latina-Guidonia Montecelio 1937 – Sky Sport 258

Ore 21

Perugia-Spezia – Sky Sport Calcio e Sky Sport 256

Pescara-Gubbio – Sky Sport 257

Vis Pesaro-Reggiana – Sky Sport 258

Livorno-Vado – Sky Sport 259

Serie C Sky Wifi, il programma di giovedì 17 settembre

Ore 18.30

Cittadella-Juventus Next Gen – Sky Sport Calcio e Sky Sport 253

Desenzano-Lecco – Sky Sport Mix e Sky Sport 254

Pergolettese-F. Caratese – Sky Sport 255

Lumezzane-Novara – Sky Sport 256

Pro Vercelli-Alcione Milano – Sky Sport 257

AlbinoLeffe-Arzignano Valchiampo – Sky Sport 258

Ore 21

Union Brescia-Treviso – Sky Sport Calcio e Sky Sport 256

Carpi-Ospitaletto – Sky Sport 257

Giana Erminio-Trento – Sky Sport 258

Renate-Dolomiti Bellunesi – Sky Sport 259

Dove vedere la Serie C in tv e streaming

Tutte le partite della quinta giornata saranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport indicati nel programma e saranno disponibili anche in streaming su NOW.

La copertura della Serie C prosegue inoltre con approfondimenti e highlights su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.