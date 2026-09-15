Sport in tv oggi martedì 15 settembre: Italia-Cechia e Coppa del Mondo Junior di tiro a volo, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Italia-Cechia agli Europei di volley e la Coppa del Mondo Junior di tiro a volo sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di martedì 15 settembre. Lo skeet assegna i titoli maschile e femminile dopo le qualificazioni del mattino, mentre il volley propone otto partite fino alla sfida serale degli azzurri. Spazio anche alla prima tappa del Giro d’Abruzzo, al tennis con i tornei WTA di San Paolo e Guadalajara e alla Coppa Italia con Genoa-Südtirol e Fiorentina-Pisa. Prosegue inoltre la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Giornata particolarmente intensa per il volley, con gli Europei protagonisti dal primo pomeriggio fino alla sera. Alle 16.00 Grecia-Svezia sarà visibile anche su Rai Sport, alle 18.00 Polonia-Ucraina passa su Sky e DAZN, mentre l’appuntamento principale per il pubblico italiano è fissato alle 21.05 con Italia-Cechia, trasmessa da Rai 2, Sky Sport e DAZN.

Riflettori anche sulla Coppa del Mondo Junior di tiro a volo, con lo skeet maschile e femminile. Le qualificazioni iniziano alle 9.30, mentre le due finali sono previste rispettivamente alle 15.30 e alle 16.30. Per questi appuntamenti non è indicata una copertura televisiva o streaming.

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Sport in tv oggi, martedì 15 settembre

09.30 – TIRO A VOLO (Coppa del Mondo Junior) – Qualificazioni dello skeet maschile e femminile: non è prevista copertura tv o streaming.

11.15 – CICLISMO – Giro d’Abruzzo, prima tappa Cupello-Casalincontrada di 155 km: diretta dalle ore 13.35 su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD; streaming su RaiPlay, DAZN, HBO Max e Discovery+.

15.00 – VOLLEY (Europei) – Macedonia del Nord-Portogallo: diretta streaming su EuroVolley TV.

15.30 – TENNIS (WTA San Paolo) – Primo turno: diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis; diretta streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW. Stefanini-Podoroska sarà il primo match del programma alle 15.30.

15.30 – TIRO A VOLO (Coppa del Mondo Junior) – Finale dello skeet maschile: non è prevista copertura tv o streaming.

16.00 – VOLLEY (Europei) – Grecia-Svezia: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay ed EuroVolley TV.

16.00 – VOLLEY (Europei) – Belgio-Danimarca: diretta streaming su EuroVolley TV.

16.00 – VOLLEY (Europei) – Lettonia-Svizzera: diretta streaming su EuroVolley TV.

16.30 – TIRO A VOLO (Coppa del Mondo Junior) – Finale dello skeet femminile: non è prevista copertura tv o streaming.

18.00 – VOLLEY (Europei) – Polonia-Ucraina: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su DAZN, Sky Go, NOW ed EuroVolley TV.

18.00 – CALCIO (Coppa Italia) – Genoa-Südtirol: diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity.

19.00 – VOLLEY (Europei) – Paesi Bassi-Finlandia: diretta streaming su EuroVolley TV.

19.00 – VOLLEY (Europei) – Francia-Germania: diretta streaming su DAZN ed EuroVolley TV.

20.00 – TENNIS (WTA Guadalajara) – Ottavi di finale: diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis; diretta streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Coppa Italia) – Fiorentina-Pisa: diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity.

21.05 – VOLLEY (Europei) – Italia-Cechia: diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e DAZN 1; diretta streaming su RaiPlay, DAZN, Sky Go, NOW ed EuroVolley TV.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche martedì 15 settembre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.