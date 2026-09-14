Judo, Gennaro Pirelli è il nuovo numero 1 al mondo nei -100 kg: l’Italia sogna in grande verso Baku

Il judo italiano festeggia una notizia di grande prestigio: Gennaro Pirelli è il nuovo numero 1 del ranking mondiale nella categoria -100 kg. L’aggiornamento della World Ranking List pubblicato dall’IJF il 14 settembre 2026 ha certificato il sorpasso del 26enne napoletano sul brasiliano Leonardo Gonçalves. Un risultato che premia una stagione straordinaria e proietta Pirelli verso i Mondiali di Baku con lo status di prima testa di serie.

18 vittorie consecutive e 4 tornei vinti

Il nuovo primato mondiale arriva al termine di una striscia impressionante. 18 incontri vinti consecutivamente e quattro tornei conquistati di fila. Numeri che spiegano bene la crescita di Pirelli, ormai entrato stabilmente nell’élite internazionale della categoria.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Tra meno di un mese, ai Mondiali in programma a Baku dal 4 all’11 ottobre, l’azzurro partirò quindi da una posizione privilegiata nel tabellone. La pressione aumenterà inevitabilmente, ma il momento di forma autorizza a guardare con grande fiducia al percorso verso i Giochi di Los Angeles 2028.

Non solo Pirelli: l’Italia resta protagonista anche negli altri ranking

Il quadro generale sorride anche al resto della Nazionale. In campo maschile Giovanni Esposito è decimo nei -73kg, mantenendosi in corsa per una testa di serie ai Mondiali. Tra le donne spicca al balzo di Odette Giuffrida, salita al secondo posto nei -52kg. Restano inoltre nella top 10 Asya Tavano, sesta nei +78kg, Alice Bellandi, ottava nei -78kg nonostante abbia gareggiato poco, e Giorgia Stangherlin, decima nei -70kg.

Il dato più importante resta però quello di Pirelli: per la prima volta è lui a guardare dall’alto tutti. Ora il prossimo obiettivo è trasformare il numero 1 del ranking in una medaglia mondiale. .