Champions League di pallanuoto, la Final Four torna a Belgrado: appuntamento a maggio con uomini e donne

La Final four di Champions League di pallanuoto tornerà a Belgrado. Dopo il triennio disputato a Malta, European Aquatics ha scelto nuovamente la capitale serva come sede dell’atto conclusivo della massima competizione continentale per club. Confermata anche la formula già vista nell’ultima edizione: Final Four maschile e femminile nella stessa sede e nello stesso periodo, per trasformare Belgrado nel centro della pallanuoto europea.

Si torna al Centro Sportivo “11 Aprile”

La sede sarà il Centro Sportivo “11 Aprile“, impianto che aveva già ospitato tre edizioni della Final Eight maschile tra il 2021 e il 2023. Un periodo particolarmente felice per la pallanuoto italiana, con la Pro Recco capace di vincere tre volte consecutive.

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Il calendario è già definito: le semifinali femminili si giocheranno il 12 maggio, quelle maschili il 13 maggio. Le rispettive finali sono invece previste il 13 e 15 maggio. Una quattro giorni che metterà quindi insieme il meglio della pallanuoto europea in un’unica cornice.

Pro Recco e AN Brescia per l’Italia

Saranno due le squadre italiane impegnate nella Champions League 2026-27. La Pro Recco inizierà il proprio percorso direttamente dallo Stage Group, mentre l’AN Brescia dovrà partire dai preliminari. Per i bresciani il primo appuntamento è fissato dal 18 al 20 settembre in Georgia, dove affrontarono gli spagnoli del Sabadell, i padroni di casa dell’A-Polo Sport Management e i Montenegrini del Budva.

Il ritorno a Belgrado giunge così ulteriore fascino alla nuova stagione europea: una sede già legata a grandi ricordi per i club italiani e pronta a ospitare nuovamente le sfide decisive per il titolo continentale.