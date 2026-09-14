Roma perfetta, Inter folle ma vincente: giallorossi a punteggio pieno, nerazzurri rispondono con cinque gol

Roma e Inter continuano a mandare segnali forti alla Serie A, ma lo fanno in maniera completamente diversa. I giallorossi passano 2-0 sul campo del Torino e centrano la quarta vittoria in quattro giornate, confermando solidità e maturità. I nerazzurri, invece, vivono una serata molto più caotica a San Siro: sotto 2-0 contro l’Udinese, ribaltano tutto fino al 5-3 finale. Due successi pesanti che tengono altissima la pressione nelle zone nobili della classifica.

Roma cinica e solida: Malen apre, Pisilli chiude

La Roma non domina, ma sa soffrire e colpire nei momenti giusti. Al 40′ è Malen a sbloccare il match dopo un recupero aggressivo di Mancini, mentre nel recupero Pisilli firma il definitivo 2-0 con un diagonale preciso. In mezzo c’è tanto Torino, ma anche un grande Svilar, ancora decisivo tra i pali.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il dato più importante resta quello della classifica: 12 punti in quattro partite e una squadra che sembra aver già trovato una propria identità. Ora, però, arrivano test molto più duri contro Inter, Como e Real Madrid.

Inter da montagne russe

A San Siro succede invece di tutto. L’Udinese vola sul 2.0 con Abankwah ed Ekkelenkamp, sfruttando anche alcune disattenzioni difensive dell’Inter. La formazione di Chivu reagisce prima dell’intervallo con Carlos Augusto e Barella, poi nella ripresa completano la rimonta.

Thuram, Esposito e Bonny portano il risultato sul 5-2, prima del gol finale di Gueye. La qualità offensiva dell’Inter resta impressionante, ma la tenuta difensiva continua a lasciare dubbi. La sensazione è quindi chiara: Roma già equilibrata, Inter più esplosiva, e il campionato comincia ad accendersi davvero.