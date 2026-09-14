Coppa del Mondo Junior, Coco è perfetto nello Skeet: 75/75 e leadership azzurra a Porpetto

Parte nel migliore dei modi la Coppa del Mondo Junior ISSF di tiro a volo in corso a Porpetto, in provincia di Udine. Dopo la cerimonia d’apertura, la prima giornata di gara dello Skeet ha regalato subito grandi soddisfazioni all’Italia, con Marco Coco capace di chiudere al comando della classifica maschile grazie a un percorso perfetto: 75 piattelli colpiti su 75. Bene anche gli altri azzurrini, mentre tra le donne la miglior italiane è Eleonora Ruta.
Coco impeccabile, La Volpe resta in scia
Il protagonista assoluto della giornata è stato Marco Coco, atleta delle Fiamme Oro di Ardea, capace di non commettere neppure un errore nelle prime tre serie.
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Alle sue spalle inseguono il tedesco Magnus Erdmann e il cipriota Andrea Pontikis, entrambi a quota 73/75. Ottima anche la prova di Antonio La Volpe, quarto con 72/75. Più indietro Antonio Bellu con 70 e Matteo Bragalli con 68.
Ruta terza tra le donne, oggi gli ultimi 50 piattelli e le finali
Nel settore femminile guida la ceca Simona Fukova con 74/75, davanti alla britannica Jessica Louise Hambrook con 70. Subito dietro c’è Eleonora Ruta, terza con 69/75, mentre Dalia Buselli segue a quota 68. Già staccate Arianna Nember e Adela Sparapani.
Il programma proseguirà con altri 50 piattelli di qualificazione, al termine dei quali i migliori otto accederanno alle finali. L’Italia parte dunque con ambizioni importanti, soprattutto al maschile, dove Coco ha già mandato un messaggio chiarissimo alla concorrenza: per batterlo servirà una prova quasi perfetta.