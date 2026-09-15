Giro d’Abruzzo, oggi la 1a tappa: Fancellu e Ulissi sfidano i francesi

Comincia oggi dall’Adriatico l’ottava edizione del Giro d’Abruzzo, corsa divisa in quattro giornate per 640 chilometri complessivi.

Da Cupello fino a Casalincontrada ricordando il tedesco Zimmermann

Oggi il gruppo affronta la frazione inaugurale di 155.9 chilometri. La partenza scatta alle 11.30 e i corridori troveranno subito i classici saliscendi della Majella. Il tracciato va poi verso Montelapiano fino al traguardo in quota del Colle dei Ferrari. Parliamo di un’ascesa di 9.6 chilometri con una pendenza media del 4,4% che farà un po’ di selezione. Superata la vetta, una lunga e veloce discesa porterà la carovana verso il breve dente di Guardiagrele, un semplice antipasto in vista del gran finale. L’arrivo, stimato per le 15.15, è posizionato proprio in cima alla salita di Casalincontrada: 2.3 chilometri all’8,1% di pendenza che si faranno sentire parecchio sulle gambe. Lo scorso anno qui ha festeggiato il tedesco Georg Zimmermann, ma oggi la gara riparte da zero, con al via una sola formazione WorldTour e otto compagini Professional.

Rondel e Godon tra i favoriti, Ulissi ci prova per l’Italia, come vedere la tappa

Un arrivo in salita come questo farà uscire subito allo scoperto chi ha gamba buona. La classifica generale non vede tanti favoriti alla vigilia, quindi i secondi guadagnati oggi peseranno tantissimo sul bilancio finale.

Le pendenze del traguardo si sposano a meraviglia con le caratteristiche di Mathys Rondel, francese della Tudor che su questi strappi difficilmente si fa trovare impreparato. Bisogna fare molta attenzione anche al connazionale Dorian Godon della Ineos, uno che quando la strada sale bruscamente sa sempre come piazzare la stoccata decisiva. In casa nostra, l’Italia spera di fare la voce grossa con Diego Ulissi e con le motivazioni di Alessandro Fancellu.

Insomma, una tappa da seguire, che non permetterà cali di tensione: chi si stacca oggi a Casalincontrada può dire addio alla corsa alla classifica generale.

Come vedere la tappa? La corsa viene trasmessa in chiaro su Rai Sport HD dalle 13.35, oltre che in streaming su Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max e Discovery Plus.

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