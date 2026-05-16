Perugia domina Varsavia e vola in finale: la Champions League si decide ancora a Torino

La Sir Susa Vim Perugia vola in finale di Champions League maschile e potrà difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. Alla Inalpi Arena di Torino i campioni d’Italia hanno superato con autorità il PGE Projekt Varsavia per 3-0, con i parziali di 25-19, 25-20, 26-24, guadagnandosi l’accesso all’ultimo atto della competizione.

Supremazia tecnica e gestione da grande squadra

La formazione di Angelo Lorenzetti ha imposto il proprio livello fin dai momenti decisivi del primo set. rimasto in equilibrio fino al 19-18 prima dell’alunno firmato da Ben Tara, Giannelli e Plotnytskyi. Anche nel secondo parziale Perugia ha cambiato marcia a metà set, scavando il solco con Semeniuk, Loser e ancora Ben Tara.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Servizio, attacco e ricezione hanno fatto la differenza con la squadra polacca arrivata a Torino con ambizioni importanti, dopo aver eliminato Trento e il Lublino di Wilfredo Leon.

Brivido nel terzo set, poi chiusura da campioni

Nel terzo set Perugia sembrava in controllo, volando sul 19-14, ma Varsavia ha reagito fino a procurarsi un set point sul 24-23. Nel momento più complicato, però, sono usciti carattere e qualità dei Block Devils: mani-out di Ben Tara, primo tempo di Loser e ace di Plotnytskyi per chiedere la partita.

Migliore in campo Wassim Ben Tara, autore di 18 punti, ben supportato da Giannelli, Semeniuk, Plotnytskyi e Loser. Domani alle 20.30 Perugia giocherò la finale contro la vincente tra Ziraat Bakkart Ankara e Alunno Warta Zawiercie.