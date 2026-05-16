Mondiali hockey ghiaccio 2026, Italia travolta dal Canada all’esordio

Debutto difficile per gli azzurri al Mondiale Top Division di Svizzera: il Canada si impone 6-0 nella gara inaugurale del torneo. Domani la sfida contro la Slovacchia.
Esordio complicato per l’Italia nazionale maschile di hockey su ghiaccio al Mondiale Top Division 2026 di Svizzera.
Alla BCF Arena di Friburgo gli azzurri sono stati sconfitti nettamente 6-0 dal Canada nazionale maschile di hockey su ghiaccio nella prima partita del gruppo B.
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Canada subito dominante
La formazione canadese ha indirizzato il match già nel primo periodo.
Ad aprire le marcature è stato Dylan Holloway al 9:21 con gli assist di John Tavares e Ryan O’Reilly.
Meno di un minuto più tardi è arrivato il raddoppio firmato da Fraser Minten.
Il Canada ha poi allungato ulteriormente con Macklin Celebrini, autore del 3-0 alla fine del primo tempo.
Celebrini protagonista
Nel secondo periodo il dominio nordamericano è proseguito con la doppietta personale di Celebrini, a segno al 22:09 grazie anche all’assist di Sidney Crosby.
Nel finale di frazione il Canada ha trovato altri due gol ravvicinati.
Prima Evan Bouchard ha segnato in power play, poi O’Reilly ha fissato il risultato sul definitivo 6-0.
Nel terzo periodo i canadesi hanno semplicemente controllato il vantaggio senza ulteriori reti.
Debutto difficile per gli azzurri
La nazionale guidata dal commissario tecnico Jukka Jalonen tornava nella Top Division mondiale dopo quattro anni.
Troppo ampio però il divario tecnico contro una delle principali favorite del torneo.
Domani la sfida con la Slovacchia
L’Italia tornerà sul ghiaccio già domani alle 12.20 contro la Slovacchia nazionale maschile di hockey su ghiaccio.
Gli slovacchi hanno esordito battendo 2-1 la Norvegia nazionale maschile di hockey su ghiaccio.
Nelle altre gare di giornata vittorie anche per Austria nazionale maschile di hockey su ghiaccio contro la Gran Bretagna nazionale maschile di hockey su ghiaccio e della Finlandia nazionale maschile di hockey su ghiaccio contro l’Ungheria nazionale maschile di hockey su ghiaccio.