WTA Roma 2026, Svitolina regina del Foro Italico: Gauff si arrende ancora in finale

Elina Sviolina torna sul trono degli Internazionali d’Italia. L’ucraina conquista per la terza volta in carriera il titolo al Foro Italico, battendo in finale Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2 dopo una battaglia durata 2 ore e 52 minuti. Per Svitolina si tratta del 20° titolo nel circuito WTA, mentre per Gauss arriva un’altra delusione a Roma dopo la finale persa lo scorso anno contro Jasmine Paolini.
Primo set di break e controbreak
La partita si apre meglio per Gauff, che strappa subito il servizio a Svitolina nel game iniziale. L’ucraina però reagisce. trova il controbreak e poi resta aggrappata al set nei momenti più delicati, annullando diverse palle break all’americana.
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Sul 4-4 arriva il nuovo equilibrio, poi Svitolina alza il livello nei punti importanti e chiude il primo parziale 6-4, trasformando una frazione caotica in un vantaggio preziosissimo.
Gauff reagisce, ma Svitolina domina il terzo
Nel secondo set le occasioni fioccano da entrambe le parti. Gauff annulla più palle break, poi trova il break sul 6-5, ma spreca la possibilità di chiudere il parziale al servizio. Al tie-break, però, l’americana è più lucida e si impone 7-3, portando la finale al terzo.
Lì cambia tutto: dal 2-2 Svitolina prende il controllo, strappa due volte il servizio e vola sul 5-2. Gauff prova l’ultima reazione, ma l’ucraina chiude al terzo match point. Roma incorona ancora Svitolina: Gauff, invece, rimanda di nuovo l’appuntamento con il titolo.