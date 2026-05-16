Final Eight GAM, trionfa il Gymnastic Romagna Team: lo scudetto si può rivivere su Sportface TV

È il Gymnastic Romagna Team a conquistare lo scudetto della GAM nella Final Eight di Serie A1 2026 alla Chorus Life Arena di Bergamo. La squadra romagnola ha chiuso al primo posto con 237.900 punti, imponendosi in una gara ricca di colpi di scena e grandi esercizi. L’intero evento può essere rivissuto su Sportface TV.

Romagna Team davanti a tutti, Vannucchi chiude in festa

La gara maschile ha seguito il giro olimpico, con le otto squadre qualificate pronte a giocarsi il titolo dopo le tre tappe di regular season. A spuntarla è stato il Gymnastic Romagna Team, trascinato da una prova solida e culminata nell’esercizio al colpo libero di Niccolò Vannucchi, valutato 13.700 e accolto dall’abbraccio dei compagni e dello staff tecnico. Una chiusura perfetta per una finale che entrerà nella storia della ginnastica artistica romagnola.

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Spes Mestre d’argento, Ferrara sul podio

Alle spalle dei nuovi campioni d’Italia si è piazzata la Spes Mestre, seconda con 234.850 punti. Da segnalare la prova di Gabriele Targhetta al cavallo con maniglie, premiata con 14.850, Terzo posto per la Palestra Ginnastica Ferrara, campione uscente, che ha chiuso a 234.150 anche grazie al contributo del prestito straniero Ilia Kovtun, protagonista alle parallele pari con 14.200 e alla sbarra con 13.750.

Bergamo consegna così alla GAM un finale vero, tirato e spettacolare, da rivedere ssh Sportface TV: perché quando uno scudetto si decide così, il replay non è un optional.