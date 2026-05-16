Giro d’Italia 2026, Eulálio resta in rosa: Hindley guadagna su Pellizzari, Vingegaard controlla

L’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, con arrivo a Fermo, non ha stravolto la classifica generale, ma ha lasciato segnali interessanti tra gli uomini di vertice. I muri marchigiani, dal Muro del Ferro a quello di Capodanno, fino al durissimo tratto di via Reputolo, non hanno accesso grandi battaglie tra i big, probabilmente ancora appesantiti dalle fatiche del Blockhaus.

Hindley fa il buco, Pellizzari perde due secondi

La corsa si è animata soprattutto nell’ultimo chilometro, quando la maglia rosa Alfondo Eulalio ha provato una sortita, subito controllata dai rivali. Nel finale è stato Jai Hindley a muoversi con decisione, riuscendo a creare un piccolo buco di due secondi su Giulio Pellizzari, suo compagno alla Red Bull-BORA-hansgrohe.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Hindley ha chiuso insieme a Jonas Vingegaard, mentre alle loro spalle sono arrivati Pellizzari, Eulalio, Felix Ball ed Egan Bernal. Un dettaglio minimo nel cronometro, ma significativo nelle gerarchie interne della squadra.

Classifica: Eulalio davanti, Scaroni miglior italiano

Eulalio conserva la maglia rosa con 3’15” di vantaggio su Vingegaard, che resta il grande favorito per il successo finale. Terzo posto per Felix Fall a 3’34”, mentre il miglior italiano diventa Christian Scaroni, salito al quarto posto grazie alla fuga e ora a 4’18” dal leader. Seguono Hinfley a 4’23” e Pellizzari a 4’28”.

Domani il Giro affronterà la nona tappa, Cervia-Corono alle Scale, secondo arrivo in salita di questa edizione: non sarà il Blockhaus, ma per chi ha gambe fragili potrebbe comunque presentare il conto.