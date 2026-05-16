Grand Prix Shanghai 2026, undici azzurre nel tabellone principale del fioretto

Ottima prova delle italiane nelle qualificazioni del Grand Prix di Shanghai. Sono undici le azzurre che accederanno al tabellone principale femminile della gara di fioretto.
Saranno undici le azzurre protagoniste del tabellone principale femminile del Grand Prix di fioretto di Shanghai, in programma domani in Shanghai.
L’Italia del fioretto femminile conferma così la propria profondità nel circuito internazionale, centrando numerose qualificazioni nella prova valida come ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di specialità.
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Le azzurre già qualificate per ranking
Erano già ammesse di diritto al tabellone principale grazie al ranking mondiale Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Anna Cristino e Alice Volpi.
Ottime qualificazioni nella fase preliminare
La squadra guidata dal commissario tecnico Simone Vanni ha poi aumentato il numero delle qualificate già al termine della fase a gironi.
Hanno infatti conquistato subito il pass per il tabellone principale Aurora Grandis, Greta Collini, Martina Sinigalia, Matilde Molinari e Carlotta Ferrari.
Successivamente ha centrato la qualificazione anche Francesca Palumbo vincendo gli assalti del tabellone preliminare.
Non è riuscita invece ad avanzare Elena Tangherlini.
Domani le sfide per le medaglie
La giornata conclusiva del Grand Prix di Shanghai assegnerà le medaglie individuali sia nel torneo femminile sia in quello maschile.
Per l’Italia saranno impegnati anche Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi, Giulio Lombardi, Tommaso Martini e Davide Filippi.