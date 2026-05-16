Giro d’Italia, Narváez vince a Fermo e fa il bis: l’ecuadoriano della UAE domina la Chieti-Fermo. Eulálio resta in rosa

Jhonatan Narváez vince in solitaria la Chieti-Fermo di 157 km, ottava tappa del Giro d’Italia 2026. Secondo Leknessund, terzo Tjøtta. Afonso Eulálio conserva la maglia rosa. Scaramucce finali tra Hindley e Vingegaard.
Jhonatan Narváez non si ferma. L’ecuadoriano della UAE Team Emirates-XRG conquista in solitaria anche l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, la Chieti-Fermo di 157 chilometri, bissando il successo già ottenuto a Cosenza. Ennesimo capolavoro della squadra emiratina, che continua a fare la voce grossa nella corsa rosa.
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Podio norvegese alle spalle del vincitore
Alle spalle di Narváez un doppio sigillo della Uno-X Mobility: Andreas Leknessund taglia il traguardo in seconda posizione anticipando il connazionale Martin Tjøtta, che completa il podio. Tutto norvegese, quindi, il duello per il secondo gradino.
Tra i big solo schermaglie: Eulálio resta in rosa
Nessun colpo decisivo in classifica generale nella frazione odierna. Negli ultimi chilometri si registrano solo scaramucce tra i big, con Jay Hindley e Jonas Vingegaard che riescono a guadagnare qualche metro sugli avversari, senza però stravolgere la graduatoria. Afonso Eulálio conserva la maglia rosa.