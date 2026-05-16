Inter e Milan sbarrano la porta: deve lasciare l’Italia e la Serie A – Sportface.it

Inter e Milan sbarrano la porta: deve lasciare l’Italia e la Serie A

Il destino di Romelu Lukaku sembra ormai segnato: la sua avventura in Italia si sta avvicinando alla fine. La notizia che l’attaccante belga lascerà il Napoli al termine della stagione non è una sorpresa, ma la vera novità arriva dalle parole e dai fatti che si susseguono in queste settimane.

Il suo desiderio di tornare a Milano, dove ha vissuto momenti importanti con l’Inter, si è scontrato con la realtà del mercato, che per lui non sembra offrire più alcuna opportunità in Serie A.

La frattura con il Napoli

Lukaku ha avuto una stagione complicata a causa di problemi fisici. Un malessere che si è trasformato in una frattura profonda, seguita da una chiara volontà di andarsene. Matteo Moretto, esperto di mercato, ha confermato che “Lukaku ha preso una decisione netta, non ha più intenzione di restare a Napoli e ha ormai rotto con tutto l’ambiente”. Un addio inevitabile con il belga che non vede l’ora di cambiare aria.

Porte chiuse a Milano

Nonostante la volontà del centravanti di tornare a Milano, le porte delle due big milaniste sono sbarrate. Il ritorno all’Inter, dove Lukaku aveva vissuto stagioni di grande successo, sembra un capitolo chiuso. I nerazzurri hanno deciso di non puntare nuovamente su di lui, troppo ingombrante sia sotto il profilo economico che sportivo.

Anche il Milan, seppur inizialmente interessato, ha deciso di non fare un passo in avanti, ritenendo l’affare troppo rischioso.

Matteo Moretto ha commentato la situazione dicendo che “sia Inter che Milan hanno fatto sapere chiaramente che Lukaku non è nei loro piani per la prossima stagione”.

Futuro lontano dalla Serie A per Lukaku

Con le due milanesi che chiudono ogni porta, Lukaku sembra sempre più orientato a lasciare l’Italia e la Serie A. La sua carriera, che fino a pochi anni fa sembrava legata indissolubilmente al campionato italiano, si prepara a una svolta drastica.

Il belga potrebbe tornare a giocare in Premier League, dove le opzioni per un suo trasferimento non mancano, oppure guardare altrove, in campionati che potrebbero offrirgli la continuità e il prestigio che ormai cerca.