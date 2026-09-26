Pallavolo: sarà Polonia-Francia la finale, Grbic e Giani si sfidano per l’oro continentale

Il Forum di Assago ha le sue finaliste: la Polonia difenderà il titolo continentale contro la Francia. Questa sera alle ore 21:00, smaltita la delusione per l’uscita di scena degli azzurri contro la Finlandia, a Milano si deciderà chi salirà sul gradino più alto del podio europeo.

Boladz e Leon spengono il sogno della Slovenia di Soli

La Polonia ha sbrigato la pratica in 92 minuti di gioco complessivi, chiudendo il match con un secco 3-0.

I ragazzi di Nikola Grbic hanno faticato un po’ nei primi due parziali, vinti entrambi per 25-23 con uno strappo decisivo nelle fasi finali, proprio quando la palla scottava. Nel terzo set i balcanici sono partiti forte, arrivando anche a un vantaggio di quattro lunghezze. Nel momento più duro, però, i polacchi hanno reagito di forza ricucendo lo svantaggio e chiudendo in scioltezza sul 25-18. L’opposto Bartlomiej Boladz è stato il top scorer con 14 punti, ben supportato da Wilfredo Leon e Tomasz Fornal, fermi a quota 11. Dall’altra parte della rete, alla squadra allenata da Fabio Soli non sono bastati i 20 punti di un pimpante Nik Mujanovic. Adesso i campioni in carica puntano dritti alla terza affermazione della loro storia, cercando di difendere il trofeo vinto tre anni fa e godendosi il pass per le Olimpiadi del 2028.

Henno trascina la Francia di Giani, finita la bella favola di Marttila

Nella seconda semifinale, la Francia ha fatto rispettare i pronostici battendo la Finlandia.

I campioni olimpici guidati da Andrea Giani hanno perso il secondo parziale per 18-25 sotto i colpi di Nooa Marttila e Jokela, per poi riprendere in mano e dominare la gara. Il primo set era andato via liscio sul 25-17, mentre il terzo e il quarto si sono chiusi sul 25-18 e 25-15, con una bella parallela di Henno a far scorrere definitivamente i titoli di coda. Proprio Henno si è caricato la squadra sulle spalle segnando ben 21 punti, dimostrandosi l’uomo in più dei transalpini.

Per i nordici, che ai quarti avevano clamorosamente eliminato l’Italia, si chiude comunque un percorso straordinario.

Questa sera, 26 settembre alle 17.00 la Finlandia sfiderà la Slovenia per la medaglia di bronzo. A seguire, alle 21.00, andrà in scena la grande finale per l’oro tra i polacchi e i francesi.