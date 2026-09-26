Moto GP, svelato il calendario 2027: Mugello a maggio, Misano a settembre, spunta Buenos Aires

Ieri Liberty Media ha ufficializzato le date del motomondiale 2027. Confermati i 22 Gran Premi in stagione, tra ritorni attesi ed esclusioni a sorpresa.

Il via a Buriram e le novità di Buenos Aires e Adelaide

L’era delle MotoGP 850 prenderà il via dall’Asia. Si parte dalla Thailandia, a Buriram, nel fine settimana del 6 e 7 marzo, per poi volare in Qatar. Il calendario prevede poi una pausa di tre settimane prima della doppia trasferta in Sudamerica. Si correrà in Brasile, a Goiania, pista che nel 2026 ha creato malumori organizzativi, e poi in Argentina. Qui c’è la grande sorpresa: il mondiale saluta Termas de Rio Hondo e sbarca a Buenos Aires, all’Autodromo Oscar y Juan Gálvez. La fase iniziale si chiuderà ad Austin il 25 aprile, ultima tappa extraeuropea. Verso fine stagione, Portimao è stata anticipata e farà da ultima fermata continentale prima della trasferta asiatica. Il paddock affronterà infatti un trittico compresso in tre settimane tra Giappone, Malesia e Indonesia. A novembre assisteremo al debutto del tracciato cittadino di Adelaide, esattamente due settimane prima dell’ultima bandiera a scacchi a Valencia, in agenda per il 28 novembre.

Fuori l’Ungheria, il Mugello rinnova l’accordo e Misano accende settembre

Nelle tappe europee salta subito agli occhi l’assenza del Balaton Park. L’Ungheria esce di scena, rimpiazzata proprio dall’Argentina. Il tour scatterà quindi con le classiche: Jerez l’8 e il 9 maggio, poi Le Mans a metà mese. Subito dopo toccherà all’Italia.

La notizia forte è il rinnovo del Mugello Circuit, che blinda la corsa toscana nel mondiale fino al 2031. Il weekend da segnarsi è quello del 29 e 30 maggio. La pausa estiva farà da spartiacque tra il GP di Cechia del 18 luglio e la gara nel Regno Unito, fissata a Ferragosto. Il ritorno in Italia avverrà a Misano per il Gran Premio di San Marino, l’11 e il 12 settembre.

Sarà un’annata molto compatta, dove i piloti avranno poco tempo per respirare. Un mondiale fatto di sfide tecniche, ma con un ritmo di trasferte spietato con nuove piste tutte da scoprire.

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