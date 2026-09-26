Mondiali Juniores femminili: argento per Rossignoli a Montreal

La prova in linea femminile juniores dei Mondiali di Montreal va alla spagnola Alejandra Neira, ma l’Italia porta a casa un grande argento con Matilde Rossignoli dopo una gara durissima.

Mondiali ciclismo: medaglia a sorpresa di Rossignoli

Matilde Rossignoli è d’argento. La gara canadese di 80,5 km incorona l’azzurra. Le ragazze dovevano affrontare per 6 volte lo strappo di Voie Camillien-Houde e la selezione è stata naturale. Purtroppo la sfortuna ha colpito subito la nostra squadra: Maria Acuti è finita a terra nei primissimi chilometri e ha dovuto abbandonare la corsa. Da quel momento in poi il gruppo ha visto parecchi scatti e controscatti per cercare la fuga. Ci ha provato anche la nostra Azzurra Ballan, ma il plotone ha sempre ricucito lo strappo. La gara si è accesa definitivamente a 15 km dal traguardo. L’azzurra Matilde Rossignoli ha letto bene la situazione, ha colto l’attimo ed è partita, seguita come un’ombra dalla spagnola Alejandra Neira e dalla svizzera Anja Grossmann. Questo terzetto ha iniziato a spingere forte, mettendo subito tra sé e il gruppo un margine di 15 secondi, un vantaggio che alla fine si è rivelato decisivo per l’assegnazione delle medaglie.

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Neira non perdona in volata, Rossignoli e Grossmann sul podio

A 5 km all’arrivo, le tre fuggitive hanno iniziato a guardarsi in faccia, studiandosi forse un po’ troppo e abbassando il ritmo. Dietro, però, non sono state a guardare: la polacca Maria Okrucinska e l’olandese Mirthe Mons hanno fiutato l’occasione e si sono lanciate all’inseguimento, riuscendo a rientrare sulle battistrada a soli 2 km dalla fine. Si è formato così un quintetto che si è andato a giocare il titolo iridato in una volata lunghissima e senza respiro.

Neira ha avuto le gambe migliori e ha tagliato la linea del traguardo per prima, chiudendo in 2:21:00. Rossignoli ci ha creduto fino all’ultimo centimetro ed è stata brava tatticamente, ma ha chiuso seconda, mettendosi comunque al collo un argento pesantissimo. Terza Grossmann, anche lei con lo stesso crono. Okrucinska e Mons si sono dovute accontentare del quarto e quinto posto, staccandosi e arrivando rispettivamente a 0:04 e 0:05 di ritardo. Un piazzamento fantastico per Rossignoli, che conferma l’ottima condizione già vista nei giorni scorsi a cronometro.