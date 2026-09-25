Mondiale U23: Barry vince a 19 anni, Italia fuori dal podio

Ashlin Barry ha vinto il Mondiale di ciclismo Under 23 a Montreal al termine di una lunghissima fuga. Niente podio per gli azzurri, con Scalco e Negrente fermi al 6° e 7° posto.

La cavalcata di Barry e la resa di Egholm

Una nuova stella è nata? Ashlin Barry vince in solitaria con un’azione clamorosa. La gara è stata segnata da un attacco nato da una fuga durata oltre 120 km. Lo statunitense Ashlin Barry, proprio nel giorno dei suoi 19 anni, ha centrato una vittoria pazzesca. L’americano, che ha padre canadese, ha festeggiato quasi in casa sulle strade di Montreal.

All’inizio Barry era inserito in un gruppetto più ampio, ma in un secondo momento ha allungato rimanendo solo al comando con il danese Kristian Egholm. I due hanno guidato la corsa a lungo e in totale accordo. A 30 km dall’arrivo, però, Barry ha cambiato marcia, ha staccato Egholm e si è involato tutto solo verso il traguardo. Dietro di lui, il gruppo si è frammentato sui continui strappi del tracciato, come il Voie Camillien-Houde e la salita del Politecnico. Nonostante la dura reazione dei francesi, molto attivi in testa al gruppo, Barry ha saputo gestire ben 40 secondi di margine, resistendo senza problemi fino all’ultimo giro.

Alvarez prende l’argento in volata, Scalco ci prova ma cede

Alle spalle del battistrada, nel frattempo, si è compattato un gruppetto composto da cinque inseguitori. C’erano il francese Aubin Sparfel, il belga Niels Driesen, lo spagnolo Hector Alvarez, il danese Jesper Stiansen e il nostro Matteo Scalco. L’azzurro ha faticato molto e ha perso le ruote sulle rampe più dure, rientrando però sempre con grande tenacia nei tratti in discesa. A 20 km dal traguardo, Alvarez e Sparfel hanno provato ad accelerare, seguiti subito dopo da un coraggioso contrattacco isolato dello stesso Scalco. Nel finale, però, le energie sono venute a mancare per tutti e il ritardo dal leader statunitense è diventato del tutto incolmabile. Il gruppetto si è quindi giocato le restanti medaglie allo sprint.

Alvarez ha avuto lo spunto migliore per prendersi l’argento, Stiansen si è messo al collo il bronzo e Scalco ha chiuso al 6° posto. Al traguardo inutile nascondere la delusione per lo spagnolo che ha letteralmente buttato alle ortiche una vittoria forse scontata.

Appena dietro di loro, Mattia Negrente ha vinto la volata del gruppo principale, tagliando il traguardo al 7° posto. Sfortuna per gli italiani, fermati anche da una caduta in avvio.

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