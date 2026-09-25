Europei di Ivrea: altre 4 medaglie oggi, Maiutto di bronzo

L’Italia della canoa slalom vive una giornata memorabile nelle acque di casa, conquistando 4 medaglie individuali davanti ai nostri tifosi. A Ivrea i canoisti azzurri non deludono.

Lucia Pistoni sfiora l’oro, mentre Ferrazzi e De Gennaro incantano nel K1

La mattinata ha subito regalato grandi emozioni nel K1 femminile. Lucia Pistoni si è messa al collo una splendida medaglia d’argento, chiudendo la sua discesa pulita con il tempo di 95.68. L’azzurra è rimasta staccata di appena 0.99 dalla polacca Klaudia Zwolinska, vera dominatrice della gara continentale. È stata una prova molto continua per l’italiana, che ha saputo confermare in pieno le ottime sensazioni avute durante la semifinale.

La gara maschile è stata ancora più ricca di soddisfazioni per la nostra nazionale. L’Italia ha piazzato 2 atleti sul podio, sfidando a viso aperto i giganti della disciplina. Xabier Ferrazzi ha fatto segnare un eccellente 84.38 senza commettere errori, conquistando il 2° gradino del podio dietro al ceco Jakub Krejci, primo in 82.41 grazie a una prestazione davvero fuori dal comune. Subito dietro Giovanni De Gennaro, che si porta a casa il bronzo in 85.33. Il campione azzurro ha accusato 2.92 di ritardo dal vincitore, ma ha comunque garantito una fantastica doppietta tricolore davanti al proprio pubblico.

Elio Maiutto si prende il bronzo nel C1 e completa il trionfo italiano

Nel pomeriggio l’attenzione si è spostata sulle gare del C1 maschile, dove le aspettative della vigilia non sono state affatto deluse. Elio Maiutto si è esaltato nel momento decisivo e ha tirato fuori dal cilindro una discesa di altissimo profilo agonistico. L’azzurro non ha commesso sbavature e ha fermato il cronometro a 92.45, un tempo che gli è valso la meritata medaglia di bronzo. Maiutto ha chiuso la sua fatica distante 2.19 dall’oro del transalpino Yohann Senechault, vincitore assoluto in 90.26 al termine di un percorso netto. Per l’italiano si tratta della conferma ad alti livelli, arrivata al termine di una gara molto tesa dove i minimi dettagli hanno fatto la differenza.

C’è grande rammarico invece per l’altro italiano approdato in finale, Raffaello Ivaldi. L’azzurro viaggiava su tempi da primissime posizioni, ma un fatale salto di porta alla numero 17 gli è costato 50 penalità, facendolo precipitare al 10° posto in 142.32. È stata una giornata storta anche per Stefanie Horn nel K1, che ha chiuso in 12ª posizione a causa di un grosso errore nella parte centrale. Nonostante la sfortuna, il bilancio generale dell’Italia resta davvero da incorniciare.

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