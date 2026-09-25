Mondiali di ginnastica acrobatica: domani le finali live su SportfaceTV

La Vitrifrigo Arena di Pesaro è pronta per le finali dei Mondiali di ginnastica acrobatica. Un fine settimana decisivo, in diretta su SportfaceTV, dal sapore amaro per l’Italia, l’evento è stato segnato da una grave perdita per la nazionale azzurra.

Il dramma del trio azzurro e l’inaugurazione con Watanabe e Facc

Ieri è partita l’edizione numero 30 della rassegna iridata. Sugli spalti c’erano Morinari Watanabe, il capo della federazione Andrea Facci e l’assessora Mila Della Dora. L’atmosfera è stata però gelata dal lutto improvviso che ha colpito la squadra femminile. Il padre di una delle ginnaste è venuto a mancare in settimana, con la decisione del trio a rinunciare alle qualificazioni.

La federazione, d’accordo con le atlete, Monica Casagrande e la direttrice Erica Loiacono, ha deciso di ritirare il gruppo per rispetto. Tutta la delegazione, compreso Giuseppe Raiola e il presidente Facci, si è stretta attorno alla famiglia della ragazza. Svanisce quindi il sogno del primo storico podio senior.

Una speranza alimentata domenica dal bronzo giovanile vinto da Sofia D’Errico e Camilla Poerio con 27.620 punti. L’Italia saluta il mondiale, lasciando la pedana alle altre nazioni.

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La corsa all’oro di Zeyniyeva e l’esperienza di Silva in pedana

La competizione va avanti con 254 atleti da 30 paesi. Nel gruppo femminile la corsa all’oro entra nel vivo. Le favorite restano le azere Nazrin Zeyniyeva, Anahita Bashiri e Zahra Rashidova, che a Maia avevano incassato 29.600 punti.

A sfidarle ci sono le atlete neutrali bielorusse, capaci di spingersi a 28.650, e le portoghesi a quota 27.320. Questo mondiale regala anche incroci anagrafici curiosi. Sulla pedana si sfidano ginnasti di generazioni lontanissime. Il più esperto è il portoghese Vitor Silva, classe 1987.

Di contro, ci sono oltre 30 ragazzini nati nel 2011. Tra il veterano e i nuovi talenti ballano 24 anni di differenza, confermando l’apertura di questo sport. Le 16 medaglie si decidono tra sabato e domenica, con le finali di specialità e del combinato.

Tutte le finali del sabato e della domenica le potrete seguire in diretta, sul nostro portale SportfaceTV.