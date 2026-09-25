Supercoppa Italiana: si giocherà a Milano in gara secca, le date

Dopo anni di trasferte, la Supercoppa Italiana riabbraccia Milano, l’annuncio della FIGC che cambia anche le date del mercato.

Supercoppa a San Siro: l’Inter di Chivu aspetta la Lazio di Gattuso

San Siro festeggerà i suoi 100 anni con la Finale di Supercoppa. Niente Stati Uniti o altre trasferte esotiche, stavolta si gioca in casa.

Il 22 dicembre lo stadio Giuseppe Meazza ospiterà la finale di Supercoppa tra l’Inter e la Lazio, in gara secca. Una scelta ufficiale presa dalla Lega che riporta il trofeo in Italia, un evento che non succedeva dal 2021 dopo ben 4 viaggi consecutivi all’estero.

Il regolamento del resto parla chiaro: si gioca in casa di chi ha vinto lo scudetto. Per l’impianto milanese sarà l’edizione numero 13, staccando nettamente stadi storici come il Delle Alpi, l’Olimpico e gli impianti all’estero fermi a quota 4. In campo sarà una partita vera. Da una parte i padroni di casa guidati da Cristian Chivu, arrivato nel 2025 e capace di piazzare subito la doppietta campionato e coppa. Dall’altra c’è la nuova squadra di Gennaro Gattuso. L’ex campione del 2006 ha lasciato la panchina della Nazionale per prendersi in biancoceleste la sua rivincita. I capitolini saranno i finalisti proprio perché hanno perso la finale di Coppa Italia lo scorso 13 maggio, battuti 2-0 dall’Inter. Sarà quindi l’occasione perfetta per cercare una rivincita.

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FIGC: mercato anticipato e organizzazione di Euro 2032, gli annunci

Ma non solo la Supercoppa. In FIGC è stata oggi una giornata di annunci. Riuniti nella sala Paolo Rossi, il consiglio guidato da Giovanni Malagò ha comunicato anche le date del calciomercato invernale. Le trattative non inizieranno più a gennaio, ma partiranno in anticipo il 28 dicembre 2026. Manca solo l’ok della FIFA, poi i club potranno chiudere affari già sotto le feste.

Ma non è stata l’unica novità sul tavolo delle discussioni. Con Euro 2032 alle porte, serve agire in fretta visto che il torneo che organizzeremo assieme alla Turchia si avvicina. Entro il 30 settembre la UEFA dovrà ricevere i documenti sugli stadi candidati, per poi scegliere le 5 città che ospiteranno le gare.