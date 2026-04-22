Pallavolo maschile: Piacenza supera il Luneburg e vince la CEV Cup

Piacenza sul tetto d’Europa. La formazione emiliana conquista la seconda competizione europea sconfiggendo la compagine tedesca con un netto 3-0 nella finale di ritorno. Il successo casalingo sancisce il primo titolo internazionale nella storia della società biancorossa.

Volley, CEV Cup: Piacenza supera il Luneburg e si aggiudica il trofeo continentale

Dopo la vittoria ottenuta con il massimo scarto durante la trasferta in Germania, Piacenza ha replicato il risultato sul terreno di gioco del PalaBanca. La squadra allenata da Dante Boninfante ha sconfitto il Luneburg, guidato da Stefan Huebner, chiudendo la contesa in poco più di sessanta minuti con i parziali di 25-20, 25-17 e 25-21.

L’esito del doppio confronto assegna alla società emiliana per la prima volta un trofeo europeo, un traguardo che compensa la recente eliminazione subita da Perugia nelle semifinali dei playoff scudetto, garantendo contestualmente il diritto di difendere il titolo nella prossima stagione.

La vittoria permette di riportare la CEV Cup in Italia a tre anni di distanza dall’ultimo successo nazionale ottenuto da Modena, aggiornando a ventidue il totale dei trofei vinti dalle formazioni italiane in questa specifica manifestazione e succedendo nell’albo d’oro ai turchi dello Ziraat Bankkart Ankara.

Il match e le statistiche

La gara è stata dominata da Piacenza con 12 punti realizzati dall’opposto Alessandro Bovolenta, supportato in fase offensiva dagli schiacciatori Ramazan Mandiraci e Josè Miguel Gutierrez. Bene anche i centrali con Gianluca Galassi e di Robertlandy Simon su tutti, quest’ultimo autore di 11 punti nella sua ultima gara con la maglia piacentina. Nei primi due set in campo il palleggiatore Paolo Porro e dal libero Luca Loreti, con l’impiego nelle fasi finali di Francesco Comparoni, Robbert Andringa e Domenico Pace.

Nelle fila della formazione ospite, non sono bastate le buone percentuali di Axel Enlund e Daniel Gruvaeus. Il trionfo di Piacenza aumenta il bottino delle squadre italiane nelle competizioni continentali, aggiungendosi alla conquista della Challenge Cup da parte di Milano e precedendo formalmente l’impegno di Perugia nella imminente Final Four di Champions League.

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