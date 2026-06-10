Champions League pallanuoto, Final Four a Malta: Pro Recco sfida l’Olympiacos per la finale

Scatta la Final Four della European Aquatics Champions League maschile. A Malta si assegna il trofeo più prestigioso della pallanuoto continentale: la Pro Recco affronta l’Olympiacos in semifinale, mentre dall’altra parte del tabellone si sfidano Barceloneta e Ferencvaros. Tutto in diretta su Sky e NOW.

La stagione europea della pallanuoto maschile entra nel suo momento decisivo. Da giovedì 11 giugno il National Pool Complex di Malta ospita la Final Four della European Aquatics Champions League, il torneo più importante del panorama continentale.

A contendersi il titolo saranno quattro delle squadre più prestigiose del movimento europeo: Pro Recco, Olympiacos, Zodiac CNAB Barceloneta e FTC Telekom Ferencvaros. Un appuntamento che promette spettacolo e che vedrà la formazione ligure andare a caccia dell’ennesimo successo internazionale.

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Pro Recco a caccia della finale

L’attenzione del pubblico italiano sarà inevitabilmente rivolta alla Pro Recco, impegnata nella seconda semifinale contro i greci dell’Olympiacos. La sfida è in programma giovedì 11 giugno alle ore 21 e metterà di fronte due delle formazioni più forti e titolate del continente.

Prima del match dei campioni italiani, alle ore 19, spazio all’altra semifinale tra gli spagnoli dello Zodiac CNAB Barceloneta e gli ungheresi dell’FTC Telekom Ferencvaros.

Il programma della Final Four

La giornata inaugurale di giovedì definirà le due squadre che si contenderanno il trofeo nella finalissima di sabato 13 giugno.

Il programma prevede anche la finale per il terzo posto, che precederà l’atto conclusivo della manifestazione.

Dove vedere la Final Four in tv

Tutte le partite della Final Four della European Aquatics Champions League saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Le telecronache saranno affidate a Daniele Barone con il commento tecnico del commissario tecnico del Settebello Sandro Campagna.

Programma completo

Giovedì 11 giugno

Ore 19.00

Zodiac CNAB Barceloneta-FTC Telekom Ferencvaros

Ore 21.00

Pro Recco-Olympiacos

Sabato 13 giugno

Ore 19.00

Finale 3°-4° posto

Ore 21.00

Finale 1°-2° posto

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Champions League pallanuoto 2026: Pro Recco-Olympiacos e Final Four, programma e tv