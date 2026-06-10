Diamond League, 800 mt: Lutkenhaus firma il miglior tempo mondiale stagionale

La Diamond League a Oslo vede brillare il talento di Lutkenhaus negli 800 metri: il 17enne ha firmato il miglior tempo mondiale stagionale
L’atletica mondiale ha un nuovo, incredibile protagonista. A soli 17 anni, il prodigio statunitense Cooper Lutkenhaus ha conquistato la sua seconda vittoria in Diamond League nel giro di pochi giorni, con una prova pazzesca negli 800 metri ai Bislett Games di Oslo.
In una finale elettrizzante, il teenager ha superato il campione olimpico in carica, il keniano Emmanuel Wanyonyi, fermando il cronometro sull’incredibile personale di 1’42″08.
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Lutkenhaus ha preso il comando a circa 200 metri dal traguardo, resistendo al disperato ritorno del rivale africano e tuffandosi sulla linea del finale per assicurarsi il successo con un solo centesimo di secondo di margine.
La grande serata di Lutkenhaus a Oslo: miglior tempo stagionale
Un trionfo che vale il miglior tempo mondiale dell’anno e lo proietta al terzo posto nella lista di tutti i tempi degli Stati Uniti, alle sole leggende Bryce Hoppel e Josh Hoey.
Dopo il successo all’esordio di Stoccolma della scorsa domenica, dove era diventato il più giovane vincitore di sempre nella storia della Diamond League, il classe 2008 conferma un momento di forma semplicemente irripetibile.
Campione del mondo indoor a marzo durante una pausa dalla scuola, Lutkenhaus sta scrivendo una storia del tutto nuovo sulla sua distanza preferita. Con una maturità tattica e una potenza fuori dal comune per la sua età, il nuovo re indiscusso degli 800 metri si candida già come grande protagonista verso i prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.