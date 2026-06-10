Finale Scudetto basket, Milano-Venezia: al via la serie che assegna il titolo della Serie A

L’EA7 Emporio Armani Milano e l’Umana Reyer Venezia si contendono il tricolore nella finale della Serie A Unipol 2025/26. La serie al meglio delle cinque partite prende il via dal Forum di Assago, con Gara 1 in programma giovedì 11 giugno e Gara 2 sabato. Tutta la finale sarà trasmessa in diretta su Sky, NOW e Cielo.

La corsa allo Scudetto entra nella sua fase decisiva. Saranno EA7 Emporio Armani Milano e Umana Reyer Venezia a sfidarsi nella finale della Serie A Unipol 2025/26, una serie che promette spettacolo tra due delle realtà più solide e ambiziose del basket italiano.

La formazione guidata da Peppe Poeta potrà contare sul fattore campo nelle prime due gare della serie, ospitando Venezia al Forum di Assago. Dall’altra parte la squadra allenata da Neven Spahija proverà a conquistare un successo esterno per ribaltare immediatamente gli equilibri della finale.

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Gara 1 apre la sfida per il tricolore

L’appuntamento con la prima sfida è fissato per giovedì 11 giugno alle ore 20.00. Milano cercherà di sfruttare il sostegno del proprio pubblico per indirizzare subito la serie, mentre Venezia proverà a colpire lontano dal Taliercio.

La finale si disputa al meglio delle cinque partite: sarà quindi necessario conquistare tre vittorie per laurearsi campioni d’Italia.

Gara 2 con Bargnani e Belinelli ospiti Sky

Particolare attenzione sarà dedicata a Gara 2, in programma sabato 13 giugno. Nel prepartita Sky ospiterà due grandi protagonisti del basket italiano come Andrea Bargnani e Marco Belinelli.

Il primo conquistò il titolo nazionale con la Benetton Treviso nel 2006, mentre Belinelli ha recentemente festeggiato lo Scudetto con la Virtus Bologna nel 2025, oltre a quello ottenuto con la Fortitudo nel 2005.

La serie si sposterà poi a Venezia

Dopo le prime due sfide di Assago, la finale si trasferirà al Taliercio per Gara 3 e per l’eventuale Gara 4. Se necessario, la serie tornerà poi a Milano per la decisiva Gara 5.

Il calendario completo della finale

Gara 1

Giovedì 11 giugno, ore 20.00

EA7 Emporio Armani Milano-Umana Reyer Venezia

Gara 2

Sabato 13 giugno, ore 20.00

EA7 Emporio Armani Milano-Umana Reyer Venezia

Gara 3

Martedì 16 giugno, ore 20.00

Umana Reyer Venezia-EA7 Emporio Armani Milano

Gara 4 (eventuale)

Giovedì 18 giugno, ore 20.00

Umana Reyer Venezia-EA7 Emporio Armani Milano

Gara 5 (eventuale)

Domenica 21 giugno, ore 20.00

EA7 Emporio Armani Milano-Umana Reyer Venezia

Dove vedere la finale in tv

Tutte le partite della finale Scudetto saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Cielo e in streaming su NOW.