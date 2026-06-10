Milan, Modric non ha ancora deciso il futuro: c’è un’opzione nel contratto

I Mondiali per decidere il futuro: Luka Modric è al bivio decisivo per la sua carriera tra il ritiro e una nuova opportunità a Milano

Il finale di stagione del Milan ha provocato una lunga scia di eventi che in molti chiamano rivoluzione, ma per altri è semplicemente la voglia di azzerare e rifare tutto. A partire dalla società per arrivare all’allenatore e alla squadra.

Nel calderone dei tantissimi cambiamenti attesi e non ancora arrivati, è finito anche Luka Modric. Il croato ha scelto il Milan, dopo i tanti anni vincenti al Real Madrid, per essere l’epicentro di un nuovo progetto vincente, ma è rimasto invischiato nel netto calo di prestazioni e risultati del finale di stagione rossonero.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Le voci su un suo ritiro dopo il Mondiale si sono ben presto moltiplicate, anche perché senza Champions League, non sarebbero tante le motivazioni per restare. Le cose, però, potrebbero andare in modo diverso.

La verità sul futuro di Modric tra Milan e Real Madrid

In realtà, Modric non ha ancora comunicato nulla al Milan e nel suo contratto è presente una clausola per allungare il rapporto di un anno. Per questo, nulla si può dare per scontato, anche una clamorosa permanenza in extremis.

La sensazione è che la decisione finale arriverà dopo il Mondiale con la Croazia. L’ex Pallone d’Oro potrebbe essere tentato anche dall’offerta del Real Madrid, che gli propone un ritorno nella società dove ha vinto tutto. Alla fine, cosa avrà voglia di fare il regista lo scopriremo davvero solo da lui e tra qualche settimana.