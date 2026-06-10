Diamond League, Andy Diaz secondo nel triplo: eguagliato il primato stagionale

Andy Diaz sfodera un’altra ottima prestazione a Oslo, nella Diamond League: il tempo e la classifica finale

Andy Diaz non si ferma più. A pochi giorni dal trionfo al Golden Gala Pietro Mennea di Roma, l’azzurro campione del mondo indoor del triplo si ripete ai Bislett Games di Oslo, tappa della Wanda Diamond League.

Il portacolori delle Fiamme Gialle eguaglia il primato stagionale con un eccellente 17,59 metri ottenuto con vento nullo, misura che gli vale il secondo posto in una gara condizionata da raffiche a tratti insostenibili. E da fasi non proprio eccezionali che lo portano a dover ottimizzare il lavoro fatto.

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A vincere è il giamaicano Jordan Scott con 17,66 metri, ma la misura è ottenuta con vento favorevole oltre i limiti regolamentari (+2.6 m/s). Lo stesso Scott, va ricordato, era stato battuto da Diaz proprio qualche giorno fa all’Olimpico di Roma con un 16,96 che era valso la vittoria all’italiano.

Andy Diaz non delude a Oslo: la sua serata nella Diamond League

La gara di Diaz è ricca di spunti: apre con il salto più lungo della serata a 17,59 lasciando quindici centimetri in battuta, poi atterra più lontano ma il salto è nullo di sei centimetri. Nel terzo tentativo finisce in piedi sulla sabbia regalando 25 centimetri alla pedana, stesso margine lasciato al quarto salto (17,31 con vento +0.5).

Dopo aver rinunciato al quinto, nella finale a tre chiude con un altro nullo di sette centimetri. Terzo posto per l’algerino Yasser Triki con 17,43 (+2.4 di vento) e miglior salto legale di 17,32. Assente per rinuncia l’iridato portoghese Pedro Pichardo.