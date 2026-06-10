Tiro con l’arco, Antalya: spiccano Borsani e Di Francesco nel ranking round ricurvo

Borsani e Di Francesco hanno mostrato le loro qualità nel ranking round ricurvo ad Antalya: i risultati degli italiani

Si conclude con un ottimo biglietto da visita la fase eliminatoria della terza tappa di Coppa del Mondo ad Antalya. Sulle pedane turche, gli azzurri del ricurvo hanno dimostrato grande solidità, centrando un ranking round di altissimo profilo che proietta le ambizioni tricolori.

In campo maschile, è Matteo Borsani a mettersi in mostra. Il giovane firma una prova di straordinaria precisione, siglando il miglior punteggio tra gli italiani. Una prestazione di maturità che lo posiziona nella parte alta del tabellone, confermando la sua crescita e la capacità di reggere l’urto di un parterre sempre più competitivo.

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A questo punto, aumentano sempre di più le aspettative sul percorso di Borsani che si candida a protagonista assoluto, pronto a sfidare i big.

Bene Di Francesco tra le azzurre: si entra nel vivo ad Antalya

Sul fronte femminile, a brillare è Roberta Di Francesco. L’arciera azzurra centra un ranking round sontuoso, piazzandosi come miglior italiana e dimostrando una condizione mentale di assoluto rispetto. Ora è promossa automaticamente al terzo turno.

Dietro di lei, il resto del gruppo azzurro, con Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati, si compatta per formare un team femminile temibilissimo nella gara a squadre, forte dei recenti successi continentali. Ora si entra nel vivo.

Ora si accendono i riflettori sugli scontri diretti. L’obiettivo è chiaro: trasformare queste ottime premesse in podi di peso, continuando a costruire il percorso di avvicinamento ai Giochi di Los Angeles 2028 con la freccia della giusta determinazione.