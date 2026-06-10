Campionati Giovanili Under 18, semifinali scudetto: Inter-Torino e Roma-Bologna in diretta tv

Entrano nel vivo le Final Four del campionato Under 18 Professionisti. In Emilia-Romagna si assegnano i primi verdetti della fase finale: giovedì le semifinali Inter-Torino e Roma-Bologna, sabato la finale che metterà in palio il tricolore di categoria.

Parte il conto alla rovescia per l’assegnazione dello scudetto Under 18 Professionisti. Le fasi finali dei Campionati Giovanili Nazionali SGS entrano nel vivo con le semifinali in programma giovedì 11 giugno e la finalissima prevista sabato 13 giugno.

L’Emilia-Romagna ospita l’atto conclusivo della stagione, che coinvolge migliaia di giovani calciatori provenienti dai vivai professionistici italiani. Un appuntamento che rappresenta una vetrina importante per molti dei talenti destinati a diventare protagonisti del calcio italiano nei prossimi anni.

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Inter-Torino apre il programma delle semifinali

La prima semifinale vedrà affrontarsi Inter e Torino. La sfida è in programma alle ore 17.30 allo stadio “Valentino Mazzola” di Santarcangelo.

I nerazzurri e i granata si contendono il primo pass per la finale, in una sfida che promette equilibrio e spettacolo tra due settori giovanili storicamente tra i più competitivi del panorama nazionale.

Roma-Bologna vale l’altro posto in finale

In serata toccherà invece a Roma e Bologna. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20.30 allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena.

Le due squadre andranno a caccia dell’ultimo posto disponibile per la finale scudetto, che si giocherà nello stesso impianto romagnolo.

La finale sabato 13 giugno

Le vincitrici delle due semifinali si affronteranno sabato 13 giugno alle ore 20.00 per conquistare il titolo Under 18 Professionisti.

L’ultimo atto della competizione assegnerà il primo dei titoli nazionali delle finali SGS 2026, che proseguiranno fino alla fine del mese con le altre categorie giovanili.

Dove vedere le partite in tv

Le semifinali e la finale saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.

Programma completo

Giovedì 11 giugno

Ore 17.30

Inter-Torino (semifinale Under 18 Professionisti)

Ore 20.30

Roma-Bologna (semifinale Under 18 Professionisti)

Sabato 13 giugno

Ore 20.00

Finale Under 18 Professionisti