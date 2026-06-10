Formula 1, accordo raggiunto per le modifiche ai motori 2027/28: cosa cambierà

La Formula 1 ha programmato un nuovo importante punto di svolta per quanto riguarda i motori: cosa cambierà nei prossimi anni

Dopo mesi di accesissime trattative e di una vera e propria lotta politica tra i costruttori, la Formula 1 ha finalmente trovato la quadra. O almeno è arrivata a definire il bandolo della matassa. La FIA ha ufficializzato le modifiche al regolamento delle Power Unit che entreranno in vigore a partire dal 2027 e si consolideranno nel 2028, stravolgendo l’impianto attuale.

Il cuore della rivoluzione riguarda il delicato equilibrio tra componente termica ed elettrica. I motori del 2026, inizialmente concepiti con una ripartizione quasi paritaria, hanno mostrato limiti di complessità e costi insostenibili. Per questo, il nuovo compromesso prevede un progressivo riequilibrio a favore del motore a combustione interna.

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L’aumento del flusso di carburante restituirà circa 50 kW di potenza al termico, avvicinandosi a un rapporto 60:40 già dal 2028.

Cosa cambia nei motori di Formula 1 dal 2027

Non si tratta di semplici ritocchi software, ma di modifiche sostanziali negli hardware che obbligheranno i costruttori a ridisegnare componenti fondamentali delle proprie unità.

Si tratta, infatti, di scelte complesse che hanno spaccato il paddock: da un lato Honda e Cadillac, favorevoli a un ritorno alla potenza termica, dall’altro chi aveva investito cifre monstre nell’ibrido spinto del 2026.

Inoltre, per contenere i costi e mettere al primo posto l’affidabilità, si valuta anche l’ipotesi di Gran Premi leggermente più corti a partire dal 2027. Questa sterzata – che sarebbe ancora più storica – mira a garantire uno spettacolo più rumoroso, accontentando il vasto pubblico e ridisegnando completamente gli equilibri tecnici.