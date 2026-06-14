Pallavolo maschile, Nations League: l’Italia domina la Turchia nella notte

La Nazionale italiana di pallavolo maschile conquista la seconda vittoria nella Volleyball Nations League a Ottawa, superando la Turchia con un rotondo 3-0.

La cronaca della gara e la gestione dei momenti decisivi

E’ un’altra Italia contro la Turchia in Nations League rispetto alle amichevoli. Il tecnico Ferdinando De Giorgi conferma Porro in regia, Bovolenta opposto, Bottolo e Sani in banda, Sanguinetti e Gargiulo al centro con Laurenzano libero.

L’avvio è equilibrato, con la Turchia che si affida a Lagumdzija e Bayram. Gli azzurri rimangono agganciati grazie all’ace di Sanguinetti sul 13-14 e inseguono fino al 15-16, quando emerge Sani. Lo schiacciatore firma il break del 20-17, ma i turchi reagiscono e conquistano 3 set point sul 24-25, 25-26 e 26-27. L’Italia non si disunisce: Sani annulla le minacce, Bovolenta sigla il 25-25 e un muro dello stesso Sani chiude il lungo parziale sul 29-27.

Nel secondo set l’Italia cambia marcia: un ace di Porro apre il 3-0 e gli azzurri volano sul 6-1. Gargiulo trova muro e ace consecutivi per il 13-6, mentre Bottolo e Bovolenta dilatano il vantaggio fino al definitivo 25-14.

Nel terzo set la formazione di Kovac tenta la reazione e impatta sull’8-8, rimanendo a contatto fino al 12-9. Il break decisivo arriva a metà frazione, con l’Italia che allunga sul 17-13. La Turchia prova a rientrare con i fratelli Lagumdzija, ma i muri di Sanguinetti valgono il 23-18. Bottolo mette a terra la pipe del 24-19 e l’errore al servizio di Bulbul chiude la contesa sul 25-20.

I numeri dei singoli e il cammino nella competizione

Francesco Sani è il miglior realizzatore del match con 15 punti, decisivo nel primo set e costante pericolo per la difesa avversaria. Ottime risposte arrivano anche da Bovolenta e Bottolo, autori di 11 punti a testa, mentre Sanguinetti chiude a quota 9 punti con giocate determinanti a muro.

La regia lucida di Porro risulta inoltre decisiva mentre il libero Laurenzano trasmette sicurezza in seconda linea.

Il successo netto permette all’Italia mette in risalto l’ottima condizione degli azzurri dopo le sfide con Francia e Germania. Ora l’ultimo impegno della settimana canadese contro gli Stati Uniti.